Técnico completa 51 anos em data de triste memória para o Cruzeiro

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, completa, nesta sexta-feira (1º), 51 anos de idade, e o clube usou as redes sociais para parabenizar o treinador, nascido em Barcelona, na Venezuela, em 1º de agosto de 1974. Nesse mesmo dia, a Raposa disputava, e perdia, a final do Campeonato Brasileiro daquele ano para o Vasco, no Maracanã.

Na plataforma "X", o Cruzeiro parabenizou o técnico Leonardo Jardim:

- Desejamos muita saúde, paz, felicidade e conquistas no comando do time celeste, Mister! – publicou o clube.

Leonardo Jardim, que se mudou com a família de volta para Portugal aos cinco anos de idade, chegou ao Cruzeiro em fevereiro, para substituir Fernando Diniz. A estreia foi na última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, em 12 de fevereiro. Com um time misto, a Raposa perdeu para o Democrata-GV por 2 a 1, na Arena Jacaré, em Sete Lagoas.

Leonardo Jardim foi apresentado à torcida do Cruzeiro no Mineirão, em 9 de fevereiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

No primeiro desafio no Cruzeiro, Leonardo Jardim foi eliminado das semifinais do Estadual pelo América, na disputa de pênaltis. Mas, depois de um início ruim, o trabalho do técnico mostrou evolução e a equipe chegou a liderar, de forma provisória, o Campeonato Brasileiro.

Até agora, Leonardo Jardim comandou o Cruzeiro em 32 partidas, incluindo Brasileirão, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Campeonato Mineiro, Vitória Cup e um amistoso. Foram 14 vitórias, dez empates e oito derrotas. A Raposa chegou a ficar 16 jogos oficiais sem derrota, de abril a julho.

Técnico nasceu no dia em que o Cruzeiro perdeu título brasileiro

Curiosamente, Leonardo Jardim nasceu num dia triste na história do Cruzeiro. Em 1º de agosto de 1974, a Raposa perdeu para o Vasco por 2 a 1, no Maracanã, em jogo-extra na decisão do Campeonato Brasileiro daquele ano. As duas equipes terminaram empatadas na fase final, e o clube carioca, numa manobra de bastidores, conseguiu levar o jogo para o Rio de Janeiro, alegando invasão de campo de dirigentes celestes no confronto entre as equipes no Mineirão, dias antes. O Cruzeiro tinha melhor campanha e o direito de decidir o título em casa.

Domingo (3), o Cruzeiro enfrenta o Botafogo, às 16h, no Estádio Nilton Santos, pela 18ª rodada, a penúltima do turno, em busca de reabilitação no Campeonato Brasileiro. Na rodada passada, domingo (27), a equipe celeste foi derrotada pelo Ceará por 2 a 1, no Mineirão.