Confira entrevista do novo volante do Internacional

Após participar de dois treinos no CT Parque Gigante, na tarde de quinta (31) e na manhã desta sexta-feira (1º), o volante Alan Rodríguez está sendo apresentado formalmente pelo Internacional à imprensa. A entrevista com o novo volante, que acontece no estádio Beira-Rio, está sendo transmitida pelo canal do clube no YouTube. Confira:

O novo camisa 14 alvirrubro ainda não teve seu nome publicado no BID. Caso isso ocorra ainda nesta sexta e ele voltar a trabalhar normalmente no sábado (2), poderá ser incluído na lista de relacionados para o duelo contra São Paulo. A partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro será no domingo (3), no Beira-Rio.

Primeiro trabalho com bola e vídeo promocional

Vindo do Argentinos Juniors, o uruguaio não atua desde o final de maio. Como negociava com o Alvirrubro, acabou retirado do grupo do Semillero das três primeiras rodadas do Torneo Clausura. Conforme apurou o Lance!, ela vinha mantendo a forma física e se apresentou em boas condições para os trabalhos com bola.

Na atividade, mostrou boa movimentação e desenvoltura com a bola. Antes de trabalhar no CT Parque Gigante, Alán Rodríguez conversou com as mídias do clube, que divulgou um vídeo nas redes sociais. O uruguaio demonstrou conhecer a história colorada.

Titular contra o Flamengo

Caso seu nome não saia no BID nesta sexta, o volante uruguaio será opção para a partida contra o Bragantino, dia 9 de agosto, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Brasileirão, no próximo sábado (9). A ideia da comissão técnica é tê-lo como titular nos jogos contra o Flamengo, pela Libertadores.

