Estaduais: onde estão as zebras que derrubaram gigantes e chocaram o Brasil?

Os campeonatos estaduais, iniciados nesta semana, são um prato cheio para quem aprecia zebras espalhadas por todas as regiões do país. Além de rivalidades e histórias improváveis, os torneios costumam reservar fortes emoções e funcionam como vitrine para clubes do interior e para profissionais mostrarem trabalho e alcançar projeção no cenário nacional.

Foi nesse cenário que nomes importantes do futebol brasileiro começaram ou consolidaram suas trajetórias, como Vanderlei Luxemburgo, que se destacou no Bragantino, e Tite, que levou o Caxias ao título do Campeonato Gaúcho. Mauro Silva, revelado pelo Guarani, também ganhou projeção no Campeonato Paulista sob o comando de Luxemburgo e, anos depois, conquistou a Copa do Mundo de 1994 com a Seleção Brasileira.

Passadas décadas de algumas conquistas e poucos anos de outras, a realidade desses clubes mudou de forma significativa. Muitos seguem longe do protagonismo nacional, disputando divisões inferiores ou concentrados apenas nos estaduais, enquanto outros lutam para se reestruturar financeiramente e manter relevância regional. Ainda assim, cada início de temporada reacende a memória de feitos históricos e alimenta a esperança de que, nos campeonatos estaduais, novas zebras possam surgir, repetir o roteiro improvável e, mais uma vez, desafiar a lógica do futebol brasileiro.

Campeonato Paulista

Inter de Limeira, Bragantino e Ituano

Considerado o estadual mais disputado do futebol brasileiro, o Paulistão já reservou zebras históricas, com times grandes, considerados favoritos, ficando pelo caminho.

Em 1986, na final diante do Palmeiras, a Inter de Limeira se sagrou campeã após duas decisões no Morumbis: empate em 0 a 0 no jogo de ida e vitória por 2 a 1 na volta, garantindo o título para o time do interior.

continua após a publicidade

Quatro anos depois, em 1990, novamente equipes do interior surpreenderam. Desta vez, a decisão ficou conhecida como a "Final Caipira". De um lado, o Bragantino, comandado por Vanderlei Luxemburgo e com jogadores de currículo respeitável, alguns com passagem pela Seleção Brasileira, como Mazinho, Gil Baiano, Sílvio e Mauro Silva. O Massa Bruta conquistou o título após dois empates em 0 a 0 diante do Novorizontino, treinado por Nelsinho Baptista, beneficiado pela melhor campanha na competição.

Luxemburgo, campeão paulista com o Bragantino em 1990 (Foto: Reprodução/Bragantino)

Por fim, a zebra mais recente foi protagonizada pelo Ituano. O clube, que tinha Juninho Paulista como proprietário, superou o Santos de Aranha, Arouca, Cícero, Leandro Damião e Gabigol. O Peixe, à época comandado por Oswaldo de Oliveira, perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, venceu o segundo pelo mesmo placar, mas acabou derrotado nos pênaltis por 7 a 6, com brilho do goleiro Vagner, do Galo de Itu.

Competições em 2026:

Inter de Limeira: Série A2 do Campeonato Paulista e Série C do Campeonato Brasileiro.

Bragantino: Campeonato Paulista A1, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série A e Copa Sul-Americana.

Ituano: Série A2 do Campeonato Paulista e Série C do Campeonato Brasileiro.

Vagner, destaque do Ituano, na final contra o Santos (Foto: Ricardo Saibun/Santos FC)

Campeonato Carioca

Bangu

Em dezembro de 1966, o tradicional Bangu, que contava com nomes importantes como Ubirajara, Fidélis, Paulo Borges, Cabralzinho e Aladim, venceu o Flamengo por 3 a 0.

Em um Maracanã lotado, com aproximadamente 144 mil pessoas, a equipe conquistou o seu segundo título da competição. O primeiro havia sido conquistado 30 anos antes, em 1933.

Competições em 2026:

Bangu: Campeonato Carioca (Primeira divisão) e Copa Rio.

Campeonato Mineiro

Ipatinga

Em 2005, o Ipatinga surpreendeu os gigantes Cruzeiro e Atlético-MG e conquistou o título estadual. A equipe fez uma campanha histórica: 15 jogos, 10 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.

Na final, o Ipatinga enfrentou o Cruzeiro. No jogo de ida, empate em 1 a 1, com gols de Kanu, pelo Ipatinga, e Fred, pelo Cruzeiro. Na volta, no Mineirão, vitória do Tigre por 2 a 1, incluindo um gol do zagueiro William, que posteriormente faria história no Corinthians.

O Ipatinga era comandado por Ney Franco, enquanto o Cruzeiro tinha nomes de destaque como o goleiro Fábio, o zagueiro Fábio Santos, o atacante Fred e o técnico Levir Culpi.

Competições em 2026:

Atualmente, o clube disputa o Módulo II do Campeonato Mineiro e não possui divisão no cenário nacional, apesar de ter participado da Série D em 2024.

Campeonato Gaúcho

Caxias

Com um elenco forte e um treinador que alcançaria a Seleção Brasileira no auge da carreira, o Caxias conquistou o Campeonato Gaúcho de 2000 ao vencer o Grêmio por 3 a 0 no jogo de ida e empatar em 0 a 0 na partida de volta.

O time contava com o zagueiro Paulo Turra, hoje técnico, o lateral Sandro Neves, o meia Titi e o atacante Adão, além de Tite no comando da equipe.

Novo Hamburgo

Em 2017, o Novo Hamburgo venceu o Internacional por 3 a 1 nas cobranças de pênaltis e garantiu o título estadual após empate em 1 a 1 no tempo normal. No jogo de ida, no Beira-Rio, as equipes empataram em 2 a 2.

O elenco tinha o goleiro Matheus Cavichioli e o zagueiro Júlio Santos, ex-São Paulo e Vasco. O Internacional contava com D'Alessandro, Edenilson e o técnico Antônio Carlos Zago.

Competições em 2026:

Caxias: Campeonato Gaúcho (Série A), Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro.

Novo Hamburgo: Campeonato Gaúcho (Série A) e Copa FGF (ainda não confirmado pelo clube).

Novo Hamburgo foi campeão em 2017 (Foto: Divulgação)

Campeonato Baiano

Colo-Colo

O time da cidade de Ilhéus foi a grande surpresa de 2006 ao desbancar os favoritos e conquistar o título baiano. Na primeira fase, somou 24 pontos em 12 jogos, com sete vitórias, três empates e duas derrotas, incluindo um empate diante do Vitória, em Salvador.

Na fase final, o torneio era dividido em turnos. O Colo-Colo eliminou o Catuense nas quartas de final e passou pelo Bahia com dois empates, garantindo vaga na decisão pelo critério de desempate. Na final do primeiro turno, empatou em 1 a 1 com o Vitória e venceu no Barradão, garantindo o título da etapa.

No segundo turno, obteve cinco vitórias, três empates e duas derrotas, eliminando Juazeiro nas quartas, Ipatinga na semifinal e vencendo o Vitória na final, com duas vitórias: 4 a 3 em casa e 4 a 2 no Barradão, garantindo a taça histórica.

Colo-Colo levantou a taça de campeão da Bahia (Foto: Reprodução)

Bahia de Feira

Em 2011, o futebol baiano voltou a ser surpreendido com o título do Bahia de Feira. Na primeira fase, a equipe liderou o Grupo A com 23 pontos. Na etapa seguinte, novamente fez campanha de destaque e conquistou o título ao superar o Vitória na final, com empate em dois a dois na ida e vitória por 2 a 1 na volta, no Barradão. Na semifinal, passou pelo Serrano de Vitória da Conquista.

Competições em 2026:

Bahia de Feira: Campeonato Baiano (Série A).

Colo-Colo: Campeonato Baiano (Série B).

Campeonato Paranaense

Paranavaí – 2007

Em 2007, o Paranavaí surpreendeu o futebol paranaense ao conquistar o título estadual. A final foi disputada contra o Paraná, com vitória por 1 a 0. O goleiro Vanderlei, ex-Santos, Grêmio e Vasco, teve papel decisivo na campanha. Na semifinal, a equipe eliminou o Coritiba.

Competições em 2026:

Paranavaí: Campeonato Paranaense (Série B) e Taça Paraná.