Nonato tem lesão confirmada pelo Fluminense e perde jogos contra Palmeiras e Vasco

O Fluminense informou nesta terça-feira (24) que o meia Nonato sofreu uma lesão grau 1 no músculo posterior da coxa direita durante a partida contra o Vasco, no último domingo, no Nilton Santos, pela semifinal do Campeonato Carioca. O atleta tem previsão de retorno entre duas e três semanas.

continua após a publicidade

➡️Martinelli assina renovação com Fluminense até 2030

Nonato entrou no segundo tempo do clássico e permaneceu em campo até o fim mesmo com dores, já que o técnico Luis Zubeldía havia esgotado as substituições. Para o duelo contra o Palmeiras, a tendência é que Luis Zubeldía mantenha a dupla Bernal e Martinelli no meio-campo, o que não deve alterar a estrutura da equipe. No entanto, pensando na partida de volta contra o Vasco, a situação preocupa mais.

Isso porque Bernal foi expulso no primeiro confronto e não poderá atuar. Nesse cenário, Nonato surgiria como alternativa natural para a vaga. O treinador terá que buscar outra solução para compor o setor na decisão por vaga na final.

continua após a publicidade

Esse foi o primeiro jogo de Nonato após se recuperar de lesão na coxa esquerda, sofrida no início de Fevereiro. O jogador ainda pode perder uma eventual final do Carioca, além dos jogos contra Vasco e Palmeiras.

➡️ Recorde em clássicos é retrato do Fluminense de Zubeldía

+ Aposte na partida em jogos do Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

O que vem por aí?

Antes do jogo da volta do Carioca contra o Vasco, que acontece no próximo domingo (1), o Fluminense tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor encara o Palmeiras no Allianz Parque, na próxima quarta-feira (24).