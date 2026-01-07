O Grêmio entra em campo neste final de semana para fazer sua estreia no Campeonato Gaúcho em busca de mais uma taça no torneio. A primeira partida será fora de casa, contra o Avenida, em duelo marcado para sábado (10), às 21h (de Brasília), enquanto o clássico GreNal está marcado para o dia 24 de janeiro, pela quinta rodada do Estadual, às 18h30.

Na segunda rodada, o time receberá o São José no dia 14 de janeiro, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Na terceira rodada, no dia 18, novamente em casa, o Tricolor enfrentará o São Luiz, às 19h. Na quarta rodada, o calendário segue com o Grêmio viajando para Bagé, agora, para enfrentar o Guarany, no dia 21, às 21h30. Na quinta, o clássico gaúcho contra o Inter e, por fim, fecha a primeira fase em casa, contra o Juventude, no dia 1° de fevereiro, às 18h.

Veja abaixo a tabela completa de jogos do Grêmio

1ª rodada – 10/01 (sábado) – 21h – Avenida x Grêmio – Eucaliptos – Sportv e Premiere

2ª rodada – 14/01 (quarta-feira) – 21h30h – Grêmio x São José – Arena do Grêmio – RBS TV, Sportv e Premiere

3ª rodada – 17/01 (sábado) – 19h – Grêmio x São Luiz – Arena do Grêmio – Sportv e Premiere

4ª rodada – 21/01 (quarta-feira) – 21h30 – Guarany x Grêmio – Estrela D'Alva – Sportv e Premiere

5ª rodada – 24/01 (sábado) – 18h30 – Internacional x Grêmio – Beira-Rio – Premiere

6ª rodada – 01/02 (domingo) – 18h – Grêmio x Juventude – Arena do Grêmio – RBS TV e Premiere

Conheça o regulamento do Campeonato Gaúcho

Conforme estabelecido em Conselho Técnico, 12 equipes foram divididas em dois grupos na primeira fase. Cada clube disputará seis partidas na etapa classificatória, sempre contra adversários da outra chave, já que equipes do mesmo grupo não se enfrentam.

Em caso de empate em número de pontos entre duas ou mais equipes em qualquer fase da competição, com exceção das quartas de final, que serão disputadas em jogo único, e da classificação final, serão adotados os seguintes critérios de desempate, em ordem sucessiva:

maior número de vitórias; maior saldo de gols simples; maior número de gols marcados; menor número de cartões vermelhos; menor número de cartões amarelos;

Avançam às quartas de final os quatro primeiros colocados de cada grupo. Esta fase será disputada em jogo único, com confrontos definidos dentro da própria chave, com o líder enfrentando o quarto colocado e o segundo jogando contra o terceiro.

O clube de melhor campanha atuará como mandante e, em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida diretamente nas cobranças de pênaltis, conforme decisão unânime dos representantes dos clubes no Conselho Técnico.

A partir das semifinais e da final, os duelos serão disputados em jogos de ida e volta, com o clube de melhor campanha no somatório das fases tendo o direito de decidir a eliminatória em casa. O chaveamento das semifinais será definido pela classificação geral, considerando a primeira fase e as quartas de final.

O melhor classificado enfrentará o quarto, enquanto o segundo e o terceiro colocados se enfrentarão.