São Paulo

Crespo na mira do River Plate? O que se sabe sobre o futuro do técnico do São Paulo

Imprensa argentina começou a circular sobre suposto interesse

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 24/02/2026
13:42
Diretoria do São Paulo tem confiança no trabalho de Crespo (Foto: Renato Gizzi/E.Fotografia/Gazeta Press)
O jornal argentino "Olé" publicou o River Plate estaria interessado na contratação de Hernán Crespo, após a saída de Gallardo. Internamente, o São Paulo não foi consultado, mas entende que Crespo deve cumprir seu contrato até o final caso, de fato, exista proposta.

A saída de Marcelo Gallardo foi comunicada ao River nesta segunda-feira (23). Na imprensa argentina, o nome de Crespo logo começou a circular, mas pelo lado da diretoria do São Paulo demonstra bastante confiança no trabalho de Hernán Crespo, segundo apurou o Lance!, e entende que ele é uma peça crucial para o momento do clube. Caso chegue alguma proposta, isso seria totalmente do lado do River.

Seu futuro não chegou a ser questionado nem durante a má fase que o clube atravessou neste início de temporada. Crespo teve uma passagem pelo River no passado e vive a sua segunda pelo Tricolor Paulista.

O técnico tem sido um nome de destaque na arrancada recente que a equipe vive. O Tricolor está invicto a sete jogos e agora disputará a semifinal do Campeonato Paulista, que acontece neste domingo (1), na Arena Barueri, contra o Palmeiras.

Crespo admitiu erro ao falar em rebaixamento no São Paulo (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)
Crespo tem sido destaque em arrancada do Tricolor (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Lucas joga? Dirigente do São Paulo responde sobre atacante atuar no sintético do Palmeiras

Desde o dia 28 de janeiro o time de Crespo não perde entre Paulistão e Brasileirão. Até aqui, foram jogos contra Flamengo, Santos (duas vezes), Primavera, Grêmio, Ponte Preta e RB Bragantino, com seis vitórias e apenas um empate.

São Paulo tem baixa e dúvida na zaga para semifinal do Paulistão contra o Palmeiras

Com a vitória neste fim de semana em Bragança Paulista, o São Paulo garantiu vaga na fase semifinal do Paulistão e vai encarar o Palmeiras no domingo (1°), às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri. Pelo Brasileirão, no entanto, o próximo desafio do Tricolor será contra o Coritiba, no Couto Pereira, nesta quarta-feira (26), às 20h (de Brasília), pela quarta rodada.

