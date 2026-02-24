Ex-auxiliar permanente da comissão técnica do Botafogo, Cláudio Caçapa foi anunciado nesta terça-feira (24) como novo técnico do Confiança-SE para a sequência da temporada. Ele chega para o lugar de Luizinho Vieira, demitido do clube no início de fevereiro.

Caçapa foi demitido da SAF alvinegra na última semana em meio ao processo de reestruturação e corte de gastos na nova organização. Ele estava na função definitiva no clube desde o início de 2025 após trabalhar como assistente do Lyon, da França, e como técnico do RWD Molenbeek, da Bélgica.

O novo treinador do Confiança desembarca em Aracaju nesta quarta-feira (25) para iniciar os trabalhos e acompanhar a primeira partida das semifinais contra o Itabaiana.

Em 2026, o Confiança, além do Campeonato Sergipano, jogará a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil a partir da terceira fase e a Série C do Campeonato Brasileiro. O Dragão, enquanto Caçapa não estreia, será comandado por Ricardo Resende.

Ex-Botafogo, Cláudio Caçapa é o novo técnico do Confiança (Foto: Divulgação)

Veja o anúncio de Cláudio Caçapa, ex-Botafogo

"Confiança SAF anuncia a contratação de Cláudio Caçapa como novo treinador do Dragão.

Com passagens importantes pelo futebol brasileiro e internacional e trabalho reconhecido na gestão de elenco, o técnico chega ao Confiança alinhado aos objetivos de curto, médio e longo prazo da SAF: brigar por títulos em 2026 e ajudar na construção de uma estrutura de futebol profissional sólida e vencedora.

Cláudio Caçapa foi auxiliar técnico do Botafogo, onde chegou a assumir a equipe interinamente. No exterior, trabalhou por oito temporadas como auxiliar técnico do Lyon, da França, e foi treinador do RWD Molenbeek, da primeira divisão da Bélgica.

Como atleta, teve uma carreira de sucesso, com passagens por clubes como Atlético-MG, Cruzeiro, Lyon e Newcastle.

O novo treinador do Dragão desembarca em Aracaju nesta quarta-feira (25) para iniciar os trabalhos e acompanhar a primeira partida das semifinais contra o Itabaiana. Para este jogo, o auxiliar técnico Ricardo Resende continuará no comando da equipe.

Ricardo Resende, por sua vez, permanece no Confiança, como já era planejado, e segue como integrante da comissão técnica permanente — auxiliando o futebol profissional e continuando à frente da estruturação da categoria Sub-20 da base do Dragão.

Bem-vindo, Cláudio Caçapa!"

