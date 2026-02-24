Apresentado, Allan explica escolha pelo Corinthians: 'Meu coração esperava'

O Corinthians apresentou, na tarde desta terça-feira (24), a contratação do volante Allan, que chegou do Flamengo e, inclusive, já realizou quatro jogos com a camisa do Timão. O jogador não havia sido apresentado anteriormente por falta de datas no calendário.

Na chegada ao Timão, Allan ressaltou que está realizando o sonho de jogar pelo clube e que o desejo de se transferir para o Corinthians é antigo.

— Duas coisas foram decisivas: uma, meu coração estava esperando essa oportunidade a minha carreira toda. Todo clube que eu trocava, eu esperava o Corinthians me ligar. Quando surgiu a oportunidade, não pensei duas vezes. O professor Dorival me ligando, me falou que seria importante. Não poderia recusar essa proposta — disse o jogador

— Estou aqui para somar, independente de palavras, esse é meu objetivo: ajudar os companheiros e o professor Dorival. Da forma que Deus escolher, estarei preparado para isso — completou.

Allan ainda comentou sobre a parte física. Antes da chegada ao Corinthians, a última vez que o atleta disputou uma partida completa foi em setembro do ano passado, pelo Flamengo.

— Não vou mentir, até eu estava preocupado. Por mais que treine, a parte do jogo é diferente. Eu me preparei fisicamente e mentalmente para isso. Sim, eu estava preocupado, mas falta um golinho para eu estar 100% — comentou

O atleta chega por empréstimo junto ao Flamengo, com opção de compra pré-fixada em 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões).

Antes de assinar com o Corinthians, o nome do jogador foi vinculado ao São Paulo. O Tricolor chegou a iniciar tratativas com o Flamengo, clube no qual Allan tem contrato até o final de 2027, mas as negociações foram brevemente interrompidas e abriu-se um caminho para a investida do Corinthians.

— Minha intenção é vir para ficar, meu contrato é de empréstimo. Preciso mostrar em campo, vou focar para isso acontecer — comentou.— Logo que acabou o Brasileiro, o São Paulo me procurou, eu não queria permanecer no Flamengo. Fui feliz no clube, só tenho a agradecer, mas meu ciclo estava se encerrando. Eu estava no mercado… logo iniciaram as conversas com o Corinthians, tinha o transferban, foi resolvido, eu dei prioridade. Meu desejo sempre foi jogar no Corinthians — completou.

Allan já fez sua estreia pelo Timão (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)

Carreira de Allan

Natural de Araçatuba, no interior de São Paulo, Allan teve passagens pelas categorias de base de Mirassol e São Paulo antes de se transferir para o Internacional. Ainda jovem, foi vendido ao Liverpool e, na sequência, emprestado ao Seinäjoen Jalkapallokerho, da Finlândia.

Após permanecer por quatro temporadas na Europa, o volante foi emprestado ao Fluminense no início de 2019, tornando-se um dos pilares da equipe. No ano seguinte, transferiu-se para o Atlético-MG, onde foi titular do time campeão do Brasileirão 2021, da Copa do Brasil 2021 e da Supercopa Rei 2022.

