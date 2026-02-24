Vasco avança em negociações com Marcos Lamacchia para venda da SAF

Após a saída da 777 Partners do comando da Vasco SAF em maio de 2024, a diretoria do Vasco associativo assumiu o controle do futebol e iniciou uma busca cautelosa por um novo investidor. O nome que aparece como mais avançado nas negociações é o do empresário Marcos Faria Lamacchia.

Conversas avançando para venda da SAF

Segundo o presidente Pedrinho, em entrevista concedida à ESPN Brasil em janeiro deste ano, um dos investidores que assinaram acordo de confidencialidade (NDA) está em estágio "muito mais adiantado" que os demais — e trata-se justamente de Lamacchia. Nenhum outro possível novo parceiro chegou tão perto de adquirir parte da SAF quanto Lamaccchia.

As conversas acontecem desde 2025 e, internamente, são tratadas como positivas. Existe um forte indício que o Vasco possa ter um novo controlador para a SAF nos próximos meses, encerrando de vez o período de instabilidade iniciado com a crise da 777.

Quem é Marcos Lamacchia?

Marcos Faria Lamacchia tem 47 anos, é sócio-fundador e CEO da Blue Star, empresa de consultoria financeira e investimentos. Ele é filho de José Roberto Lamacchia, fundador do Banco Crefisa, e enteado de Leila Pereira, presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras.

Pelo lado materno, Marcos é neto do banqueiro Aloysio de Andrade Faria, que integrou a lista de bilionários da Forbes e faleceu em 2020.

O desafio societário

Para assumir o controle majoritário da SAF vascaína, Lamacchia precisará negociar com duas frentes principais:

A A-CAP, credora da 777 e atual detentora de 31% das ações;

O Vasco associativo, que possui outros 30%.

Os 39% restantes estão sob disputa em processo de arbitragem entre Vasco e A-CAP.

A A-CAP tornou-se acionista após executar dívidas da 777, recebendo as ações como pagamento. No entanto, a legislação americana impede que a seguradora atue como administradora de clube de futebol, o que a obrigaria a se desfazer da participação. A avaliação interna é de que a negociação da fatia de 31% tende a ser menos complexa.

Cautela para evitar "uma nova 777"

A diretoria vascaína trata o processo com máxima precaução para evitar repetir os erros da parceria anterior. A crise envolvendo a 777 deixou passivos financeiros, insegurança jurídica e impactos esportivos que ainda reverberam no clube.

O discurso é de responsabilidade e diligência na escolha do novo parceiro. O objetivo é garantir capacidade de investimento, equilíbrio financeiro e governança sólida para recolocar o Vasco em uma trajetória sustentável dentro e fora de campo.

