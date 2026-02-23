Torcedores do Vasco apontam substituto ideal para Fernando Diniz
Técnico foi demitido após derrota para o Fluminense no Nilton Santos
- Matéria
- Mais Notícias
A queda de rendimento em campo, aliada à sequência de resultados negativos, tornou insustentável a permanência de Fernando Diniz no Vasco. Agora, a diretoria trabalha com senso de urgência, mas também com cautela para encontrar a reposição ideal. Entre os torcedores já parece haver um favorito.
Hugo Souza se solidariza com árbitra alvo de fala machista de jogador do Bragantino
Corinthians
Felipe Melo critica postura de Vegetti após demissão de Diniz: ‘Feio’
Fora de Campo
Jornalista analisa possível convocação de Neymar para Seleção Brasileira: ‘Bobagem’
Fora de Campo
O português Leonardo Jardim está sem clube desde que deixou o Cruzeiro, em dezembro de 2025. O técnico colocou o Cabuloso no 'pódio' do Campeonato Brasileiro e recolocou a equipe na Libertadores. Ao todo, ele somou em 2025 55 partidas disputadas, com 25 vitórias, 18 empates e 12 derrotas.
Neste domingo (22), a atuação ruim diante do Fluminense, mesmo com um jogador a mais, foi considerada o fim da linha para Fernando Diniz no Vasco e o treinador foi retirado do cargo.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Com a saída de Diniz, o que o Vasco espera do novo treinador?
Em 2026, Fernando Diniz participou ativamente do planejamento e das contratações do Vasco, mas os resultados não corresponderam. Em onze jogos na temporada, seis foram contra equipes da elite nacional e o time venceu apenas uma vez — diante do time reserva do Botafogo com um jogador a mais em campo.
A ideia é encontrar um nome que se encaixe no perfil do elenco atual, já que o novo comandante não poderá promover grandes mudanças nesta janela de transferências. O clube entende que a escolha precisa ser assertiva para evitar nova troca a curto prazo e dar estabilidade ao departamento de futebol.
➡️ Broncas, vice-campeonato, Rayan e oscilações: a segunda passagem de Fernando Diniz no Vasco
🎲Aposte na partida em Santos x Vasco no Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias