Torcedores do Vasco apontam substituto ideal para Fernando Diniz

A queda de rendimento em campo, aliada à sequência de resultados negativos, tornou insustentável a permanência de Fernando Diniz no Vasco. Agora, a diretoria trabalha com senso de urgência, mas também com cautela para encontrar a reposição ideal. Entre os torcedores já parece haver um favorito.

O português Leonardo Jardim está sem clube desde que deixou o Cruzeiro, em dezembro de 2025. O técnico colocou o Cabuloso no 'pódio' do Campeonato Brasileiro e recolocou a equipe na Libertadores. Ao todo, ele somou em 2025 55 partidas disputadas, com 25 vitórias, 18 empates e 12 derrotas.

Neste domingo (22), a atuação ruim diante do Fluminense, mesmo com um jogador a mais, foi considerada o fim da linha para Fernando Diniz no Vasco e o treinador foi retirado do cargo.

Com a saída de Diniz, o que o Vasco espera do novo treinador?

Em 2026, Fernando Diniz participou ativamente do planejamento e das contratações do Vasco, mas os resultados não corresponderam. Em onze jogos na temporada, seis foram contra equipes da elite nacional e o time venceu apenas uma vez — diante do time reserva do Botafogo com um jogador a mais em campo.

A ideia é encontrar um nome que se encaixe no perfil do elenco atual, já que o novo comandante não poderá promover grandes mudanças nesta janela de transferências. O clube entende que a escolha precisa ser assertiva para evitar nova troca a curto prazo e dar estabilidade ao departamento de futebol.

Fernando Diniz foi demitido após derrota do Vasco para o Fluminense (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)

