Com elenco misto, Inter se prepara para estreia no Gauchão
Colorado estreia no dia 11 de janeiro
Em pré-temporada desde 26 de dezembro, o Internacional já vislumbra sua estreia no Gauchão de 2026, marcada para o dia 11 de janeiro, contra o Novo Hamburgo. Com o apito inicial da temporada se aproximando, a comissão colorada, agora liderada por Pezzolano, já tem um esboço do time que irá a campo.
Entre os atletas do primeiro grupo que se apresentou no CT Morada dos Quero-Queros, ainda em 2025, oito são do time profissional e 17 vem da base, sendo 14 do sub-20 e três do sub-17. Dessa forma, como Abel Braga afirmou em sua apresentação como diretor de futebol, o clube se reaproximará das categorias de base, dando maior oportunidade para os garotos do Celeiro de Ases.
Dois dos jogadores citados pelo ex-treinador, inclusive, estão entre os nomes que podem ganhar minutagem neste início de temporada. Além deles, o torcedor poderá conhecer de perto outras joias coloradas neste Gauchão.
Como chega o Inter para o Gauchão
O time abrirá o estadual com um elenco mesclado entre profissionais e garotos da base, mas sem as principais peças. Os titulares devem entrar na competição a partir da 4ª rodada, uma antes do Gre-Nal, pois se reapresentaram em 3/1 e terão mais tempo de preparação.
Entre os mais novos, o destaque é o atacante Raykkonen, de 17 anos. Ele treina com o time principal desde 2025, quando chamou atençao de Roger Machado, e estreou num confronto da Copa do Brasil com boa atuação.
Também estarão na equipe o lateral-esquerdo Alisson (17), que atuou no Brasileirão, contra o Bahia, e os meias Allex (19) e Yago Noal (18), que também já atuaram na equipe de cima. Assim, o primeiro Inter foi esboçado com Anthoni; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Alisson; Richard e Ronaldo; Allex, Yago Noal e Gustavo Prado; Raykkonen.
Veja a lista do primeiro grupo de jogadores a se apresentar:
- Goleiros: Anthoni, Kauan Jesus e Diego Esser;
- Zagueiros: Victor Gabriel, Clayton Sampaio, Pedro Kauã e Lázaro;
- Laterais: Alan Benítez, Yan Henrique, Pablo e Alisson;
- Meio-campistas: Richard, Ronaldo, Denis, Gustavo Prado, Benjamin, Allex, Kauan Alves, Yago Noal e João Kempes;
- Atacantes: Diego Coser, Carlos Eduardo, João Victor, João Bezerra, Raykkonen e Leandro Kauã.
Tabela do Internacional no Gauchão
- 1ª rodada – 11/01 (domingo) – 18h – Internacional x Novo Hamburgo – Beira-Rio, Porto Alegre – RBS TV, Sportv e Premiere
- 2ª rodada – 15/01 (quinta-feira) – 19h – Monsoon x Internacional – Francisco Novelletto, Porto Alegre – Sportv e Premiere
- 3ª rodada – 18/01 (domingo) – 18h – Ypiranga x Internacional – Colosso da Lagoa, Erechim – RBS TV e Premiere
- 4ª rodada – 21/01 (quarta-feira) – 19h – Internacional x Internacional SM – Beira-Rio, Porto Alegre – Sportv e Premiere
- 5ª rodada – 24/01 (sábado) – 18h30 – Internacional x Grêmio – Beira-Rio, Porto Alegre – Premiere
- 6ª rodada – 01/02 (domingo) – 18h – Caxias x Internacional – Centenário, Caxias do Sul – Sportv e Premiere
