Futebol Nacional

Com elenco misto, Inter se prepara para estreia no Gauchão

Colorado estreia no dia 11 de janeiro

Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/01/2026
05:11
Treino do Internacional na pré-temporada de 2026
imagem cameraTreino do Internacional na pré-temporada de 2026 (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)
Em pré-temporada desde 26 de dezembro, o Internacional já vislumbra sua estreia no Gauchão de 2026, marcada para o dia 11 de janeiro, contra o Novo Hamburgo. Com o apito inicial da temporada se aproximando, a comissão colorada, agora liderada por Pezzolano, já tem um esboço do time que irá a campo.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Entre os atletas do primeiro grupo que se apresentou no CT Morada dos Quero-Queros, ainda em 2025, oito são do time profissional e 17 vem da base, sendo 14 do sub-20 e três do sub-17. Dessa forma, como Abel Braga afirmou em sua apresentação como diretor de futebol, o clube se reaproximará das categorias de base, dando maior oportunidade para os garotos do Celeiro de Ases.

Dois dos jogadores citados pelo ex-treinador, inclusive, estão entre os nomes que podem ganhar minutagem neste início de temporada. Além deles, o torcedor poderá conhecer de perto outras joias coloradas neste Gauchão.

Como chega o Inter para o Gauchão

O time abrirá o estadual com um elenco mesclado entre profissionais e garotos da base, mas sem as principais peças. Os titulares devem entrar na competição a partir da 4ª rodada, uma antes do Gre-Nal, pois se reapresentaram em 3/1 e terão mais tempo de preparação.

Entre os mais novos, o destaque é o atacante Raykkonen, de 17 anos. Ele treina com o time principal desde 2025, quando chamou atençao de Roger Machado, e estreou num confronto da Copa do Brasil com boa atuação.

➡️ Gauchão 2026: campeonato mais curto e com metade dos times que já foram campeões

Também estarão na equipe o lateral-esquerdo Alisson (17), que atuou no Brasileirão, contra o Bahia, e os meias Allex (19) e Yago Noal (18), que também já atuaram na equipe de cima. Assim, o primeiro Inter foi esboçado com Anthoni; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Alisson; Richard e Ronaldo; Allex, Yago Noal e Gustavo Prado; Raykkonen.

Veja a lista do primeiro grupo de jogadores a se apresentar:

  1. Goleiros: Anthoni, Kauan Jesus e Diego Esser;
  2. Zagueiros: Victor Gabriel, Clayton Sampaio, Pedro Kauã e Lázaro;
  3. Laterais: Alan Benítez, Yan Henrique, Pablo e Alisson;
  4. Meio-campistas: Richard, Ronaldo, Denis, Gustavo Prado, Benjamin, Allex, Kauan Alves, Yago Noal e João Kempes;
  5. Atacantes: Diego Coser, Carlos Eduardo, João Victor, João Bezerra, Raykkonen e Leandro Kauã.

➡️ Campeonato Gaúcho 2026: conheça o regulamento, participantes, datas e critérios

Tabela do Internacional no Gauchão

  1. 1ª rodada – 11/01 (domingo) – 18h – Internacional x Novo Hamburgo – Beira-Rio, Porto Alegre – RBS TV, Sportv e Premiere
  2. 2ª rodada – 15/01 (quinta-feira) – 19h – Monsoon x Internacional – Francisco Novelletto, Porto Alegre – Sportv e Premiere
  3. 3ª rodada – 18/01 (domingo) – 18h – Ypiranga x Internacional – Colosso da Lagoa, Erechim – RBS TV e Premiere
  4. 4ª rodada – 21/01 (quarta-feira) – 19h – Internacional x Internacional SM – Beira-Rio, Porto Alegre – Sportv e Premiere
  5. 5ª rodada – 24/01 (sábado) – 18h30 – Internacional x Grêmio – Beira-Rio, Porto Alegre – Premiere
  6. 6ª rodada – 01/02 (domingo) – 18h – Caxias x Internacional – Centenário, Caxias do Sul – Sportv e Premiere

➡️ Confira a tabela completa do Gauchão 2026

Elenco do Internacional se prepara para a estreia no Gauchão 2026
Elenco colorado se prepara para a estreia no Gauchão (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

