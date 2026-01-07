O torcedor de boa memória pode lembrar que o Bangu foi rebaixado no último Campeonato Carioca. Causa estranhamento, então, a presença da equipe na edição de 2026. Mas o cenário curioso está previsto no regulamento da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj): o clube que cai para a Série A2 disputa a nova edição no mesmo ano e, se for campeão, sobe de volta para a Série A.

O tradicional time carioca amargou a lanterna do Cariocão de 2025, realizado entre janeiro e março, com apenas quatro pontos conquistados. Depois, em julho, iniciou a participação na Série A2. Em agosto, venceu o São Gonçalo na final e garantiu o rápido retorno à elite do futebol fluminense.

Mauro comemora gol do Bangu contra o São Cristóvão (Foto: Divulgação / Bangu)

A trajetória do Bangu no ano passado não é inédita. Em 2022, o Volta Redonda passou pelo mesmo: foi rebaixado e garantiu o retorno à Série A do Carioca em seguida. O regulamento permanece, logo, não é impossível que a situação se repita este ano.

E agora? O Bangu fica no Carioca?

A tradicional equipe, bicampeã carioca e vice-campeã brasileira em sua história, busca permanecer na Série A do Carioca em 2026. Em seu elenco, conta com o velho conhecido do futebol carioca Erick Flores, ex-Flamengo, além do experiente William Oliveira, ex-Vasco, Ceará e Sport. Também tem jogadores estrangeiros: o equatoriano Juan Sánchez e um haitiano de nome curioso, Garrinsha. Por fim, o plantel é composto por destaques de divisões inferiores do Brasil e jovens emprestados de grandes clubes.

A estreia já será pedreira: no dia 14, os comandados de Flávio Tinoco recebem o Flamengo em Moça Bonita. O Rubro-negro, porém, será representado pelo time sub-20 nesta partida.

Calendário do Bangu:

Bangu x Flamengo - 14/01

Bangu x Madureira - 17/01

Maricá x Bangu - 21/01

Botafogo x Bangu - 24/01

Nova Iguaçu x Bangu - 30/01

Bangu x Boavista - 07/02