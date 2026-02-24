Labyad revela conversa com Memphis antes de acerto com o Corinthians: 'Projeto de anos'

Após grande expectativa, o Corinthians apresentou o meio-campista Zakaria Labyad como novo reforço. O marroquino, de 33 anos, e assinou contrato até 31 de dezembro de 2026, com renovação automática prevista até o fim de 2027 caso cumpra metas estabelecidas em cláusula contratual.

Labyad já treina com o grupo e, em breve, estará à disposição da comissão técnica. A oficialização da contratação demorou porque o clube ainda não havia recebido toda a documentação necessária para efetivar o registro do meia.

— Treinei a parte física por duas semanas. Treino duro. Sei como meu corpo se sente, acho que vou estar pronto para a próxima semana — disse o meia.

Revelado pelo PSV, o meia teve a oportunidade de atuar ao lado de Memphis Depay, atual camisa 10 do Corinthians. Segundo Zakaria, os dois conversaram antes da conclusão do acerto com o clube.

— Antes de vir para o Corinthians, falei com Memphis. Me falou sobre o clube, um grande clube. É um projeto para muitos anos, Corinthians está crescendo. Quero fazer parte disso. Iniciei minha carreira com o Memphis no PSV. Espero que a gente possa ter sucesso juntos de novo — comentou.

— Joguei com grandes jogadores brasileiros. Joguei com o Cássio, David Neres, entre outros. Sempre tive uma conexão com eles, sempre foram meus amigos. Eu me senti bem recebido no Brasil, as pessoas sempre querem te ajudar. Minha conexão com o país é muito boa. No ano passado joguei dois amistosos em Salvador e Fortaleza, é um bom país para jogar futebol. Estou feliz de estar aqui — seguiu.

Ao explicar suas características, Zakaria Labyad afirmou que atua como meia ofensivo, mas pode exercer outras funções em campo.

— Sou um meia ofensivo, mas posso jogar em diferentes posições. Vou tentar ajudar o time com gols, assistências, vitórias — explicou.

— A primeira conversa com Dorival foi boa. Ele me deu um abraço, tive uma boa conversa com ele sobre o clube, sobre mim. Meu relacionamento com ele é bom, assim como todos que trabalham no clube. Estou aqui há duas semanas e me sinto bem — finalizou.

Zakaria Labyad, novo reforço do Corinthians (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Números na carreira

Zakaria Labyad nasceu na Holanda e atuou pelas categorias de base da seleção holandesa, mas optou por se naturalizar marroquino, país que já defendeu em partidas. Revelado pelo PSV, o meia conheceu e atuou ao lado de Memphis Depay, atual camisa 10 do Corinthians.

Pelo PSV, disputou 67 partidas, marcou 15 gols e deu 17 assistências. Em seguida, defendeu o Sporting, com 27 jogos, três gols e três passes decisivos, antes de ser emprestado ao Vitesse, clube pelo qual somou 53 partidas, 13 gols e cinco assistências. Na sequência, atuou pelo Sporting B, registrando 14 jogos, três gols e duas assistências.

Posteriormente, vestiu a camisa do Utrecht, em duas passagens, totalizando 76 partidas, 21 gols e 17 assistências, além de ter defendido o Ajax, com 54 jogos, 13 gols e 10 passes para gol. Na experiência mais recente na Ásia, atuou pelo Yunnan Yukun, onde fez 31 partidas, marcou seis gols e distribuiu nove assistências, antes de chegar ao Dalian Yingbo, clube pelo qual soma 25 jogos, seis gols e três assistências.

