Escalação: Athletico poupa quatro titulares e tem estreante contra o Corinthians

O Athletico está definido sem quatro titulares e com um estreante para enfrentar o Corinthians, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Na ida, o Furacão foi derrotado por 1 a 0, com gol de Gui Negão, na Arena da Baixada. O time rubro-negro tem que vencer por dois gols de diferença para voltar a ficar entre os quatro da competição - a última vez foi em 2021, quando ficou com o vice diante do Atlético-MG. Caso vença por um gol, a decisão vai para os pênaltis. A equipe paulista joga por qualquer vitória ou empate.

O técnico Odair Hellmann, que está suspenso e será substituído pelo auxiliar Fábio Moreno, decidiu poupar os meio-campistas Patrick e Zapelli, além dos atacantes Leozinho e Mendoza. O quarteto fica no banco de reservas.

Já as novidades na equipe são Léo Derick como ala, Élan Ricardo e Dudu no meio, e Julimar no ataque. A principal surpresa entre os 11 titulares é Élan Ricardo, volante colombiano de 21 anos que fará a estreia com a camisa rubro-negra - ele foi contratado na metade de agosto.

Recuperado de cirurgia no joelho, Julimar volta a ser titular após quase 10 meses e deve atuar por até 70 minutos. A última vez que começou foi justamente quando se machucou diante do Atlético-MG, em 16 de novembro de 2024, pela Série A. Na atual temporada, ele entrou nos últimos dois jogos na Série B e deu duas assistências.

Destaque contra o Botafogo-SP, Dudu vem pedindo espaço no time, fez um golaço e foi comparado a um gol de Messi em 2015. Ele será titular pela quarta vez no ano. Já Léo Derik, que começará uma partida pela sétima vez em 2025, fará Esquivel jogar mais uma vez como zagueiro.

Escalação do Athletico contra o Corinthians

Santos; Aguirre, Terán e Esquivel; Benavídez, Felipinho, Élan Ricardo e Léo Derik; Dudu, Julimar e Viveros.

Com a formação inicial, Odair Hellmann repete a estratégia de poupar jogadores, como fez diante do São Paulo, pela ida das oitavas de final. O treinador atleticano declarou mais de uma vez que o objetivo da temporada é o acesso na Série B.

Campanha do Athletico no ano

Na Série B, o Furacão ocupa oitava colocação, com 36 pontos. O time rubro-negro está a cinco pontos da Chapecoense, que abre o G-4 e é o próximo adversário, na terça-feira (16), na Arena Condá.

Na Copa do Brasil, o Athletico eliminou o São Paulo nas oitavas de final, após ser derrotado por 2 a 1 no Morumbis, vencer por 1 a 0 na Ligga Arena, e garantir a vaga nas penalidades. Anteriormente, eliminou o Brusque, Guarany de Bagé e o Pouso Alegre.

Já pelo Paranaense, o Furacão parou nas semifinais ao empatar em 1 a 1 com o Maringá fora de casa e ser derrotado por 3 a 0 na Arena.