Julimar volta a jogar após nove meses e vira reforço caseiro no Athletico

O atacante Julimar se recuperou de lesão no joelho, voltou a jogar e virou reforço caseiro para a sequência da temporada no Athletico. A janela de transferência, iniciada em 10 de julho, foi encerrada na terça-feira (2).

O camisa 20 foi relacionado para o último jogo e entrou aos 37 minutos do segundo tempo na vitória por 2 a 1 contra Novorizontino na Arena da Baixada, pela 24ª rodada da Série B, no sábado (30). No fim, ele deu um chtue cruzado que quase coroou a volta com um gol.

- Foram nove meses de muita luta, muita resiliência. Encarei todos os dias como uma oportunidade para que eu pudesse voltar bem. Hoje me sinto muito bem, com muita gana de ajudar o clube e muito feliz por voltar. Agradecer ao clube por todo o suporte, à minha família, que foi muito importante - avaliou o jogador, em entrevista coletiva.

Julimar passou por cirurgia no ligamento cruzado anterior (LCA), em novembro de 2024, e estava em recuperação desde então. Após longo período inativo, ele voltou a treinar com bola em agosto e havia a expectativa de ficar à disposição a partir de setembro.

A comissão técnica não queria acelerar o retorno e tinha uma preocupação por Julimar já ter feito a mesma cirurgia duas vezes na carreira - a anterior foi em março de 2022, no mesmo joelho. Apesar do histórico, ele foi liberado pelos fisiologistas para "antecipar" a volta.

No setor, o técnico Odair Hellmann conta com Mendoza, Luiz Fernando, Leozinho, Tevis e Kevin Velasco para atuar nos lados do ataque. Isaac, machucado, só volta em 2026. Como centroavante, as alternativas são Viveros, Alan Kardec e Renan Peixoto.

- Com essa luta que tive, hoje sou mais maduro, mais focado, vou cuidar melhor do corpo. Usei esses nove meses como aprendizado para evoluir em todos os aspectos - completou.

Julimar no Athletico

Criado e revelado pelo Criciúma, Julimar se profissionalizou em 2018 e fez 28 jogos pelo Tigre, com dois gols e uma assistência. Em 2020, ele chegou por empréstimo ao Athletico para o sub-20, mas também atuou três vezes no time principal.

No ano seguinte, o atacante ficou em definitivo no Furacão, com seis partidas disputadas no profissional, mas começou a ter mais oportunidades em 2022. Ele vinha sendo titular no Estadual e marcou dois gols e deu duas assistências em 12 jogos, sendo um pela Recopa Sul-Americana, até que teve a primeira LCA diante do Londrina, pelas quartas de final do Paranaense, em 20 de março.

Depois da recuperação, que durou um ano, Julimar foi emprestado ao Mirassol e fez um gol em 19 partidas na Série B de 2023. Já em 2024, ele fez a melhor temporada da carreira com 55 jogos, sendo 31 como titular, com nove gols - ficou atrás de Mastriani (16) e Pablo (11) - e três assistências.

O atacante vivia o melhor momento com a camisa rubro-negra, com três gols e uma assistência em três partidas consecutivas (Cruzeiro, Vitória e São Paulo), quando sofreu a segunda LCA no joelho direito. A contusão aconteceu contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, em 16 de novembro.

Ao todo, Julimar fez 11 gols e deu cinco assistências em 80 jogos pelo Athletico. O contrato vai até o final de 2027.

Athletico na Série B

A 14 rodadas do fim, o Athletico vem de duas vitórias seguidas e ocupa a 11ª posição, com 36 pontos. A distância para o Criciúma, que abre o G-4, é de seis pontos.