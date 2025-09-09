Athletico contrata filho de Giba, do vôlei, para o sub-17

O Athletico acertou a contratação do zagueiro Patrick para o time sub-17. O jogador é filho de Giba, lenda do vôlei brasileiro e mundial.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jovem atleta se apresentou na segunda-feira (8) no CT do Caju, onde vai morar, e fica à disposição das categorias de base do Furacão. Ele completou 17 anos na semana passada.

continua após a publicidade

- Felicidade é uma coisa, agora começa a ralar. Vou falar para os técnicos tirarem teu coro aqui. Quero só ver - brincou nas redes sociais o ex-atleta, torcedor do Paraná e que levou o filho ao clube rival.

Patrick atuou por uma temporada no sub-16 do Modena, da Itália, e decidiu voltar ao Brasil. Ele passou o último mês no Trieste, clube amador de Curitiba, para treinar e aprimorar a parte física.

continua após a publicidade

Neste período, o defensor participou de um amistoso contra o próprio Athletico e chamou a atenção. Na avaliação, foi considerado como um zagueiro técnico e com bom passe, além de ter boa altura (1,86m).

Conheça Patrick, filho de Giba e jogador do Athletico

Nascido em Curitiba, em 2 de setembro de 2008, Patrick é fruto do relacionamento de Giba e Cristina Pîrv, dois ex-atletas de voleibol. Por conta das carreiras dos pais, ele viveu na Europa e possui nacionalidades brasileira e romena.

continua após a publicidade

Depois de ficar em dúvida entre o vôlei e o futebol, o zagueiro canhoto decidiu em 2019 que tentaria a carreira dentro do gramado. Ele deu os primeiros passos na base do Viitorul Cluj, da terceira divisão da Romênia.

Em setembro do ano passado, Patrick se transferiu para o Modena, time fundado em 1912, que acabou extinto em 2017 e foi refundado em 2018. Nesta temporada, o defensor foi promovido para o sub-19, mas optou por voltar para a terra natal em busca de um novo clube.

➡️ Mais notícias do Athletico

Patrick, filho do Giba, atuou no sub-16 do Modena, da Itália. Foto: Reprodução/Instagram

Carreira de Giba

Nascido em Londrina, em 23 de dezembro de 1976, Giba atuou como ponta e é um dos maiores jogadores da história. Pela Seleção Brasileira, ele ganhou o ouro olímpico em 2004 (Atenas), além de ter sido prata nas Olimpíadas de 2008 (Pequim) e 2012 (Londres).

O ponteiro ainda foi tricampeão mundial, bicampeão da Copa, levantou a Liga Mundial em oito oportunidades, foi ouro no Pan-Americano e ganhou oito ouros em Sul-Americanos. Ao todo, são 37 medalhas na carreira, sendo 26 de ouro.

Pelos clubes, o curitibano iniciou no Círculo Militar do Paraná e atuou em outros 15 times, entre Brasil, Itaília, Rússia, Argentina e Emirados Árabes. Giba se aposentou aos 37 anos, em setembro de 2014. Quatro anos depois, entrou para o Hall da Fama do vôlei.

Individualmente, Giba foi o melhor jogador do campeonato em quatro oportunidades, com destaque para as Olimpíadas de Atenas e o Mundial de 2006. Ao todo, foi nomeado o melhor jogador do mundo em seis temporadas.

Athletico na Série B

A 13 rodadas do fim, o Athletico vem de três vitórias seguidas e ocupa a sexta posição, com 36 pontos, mas pode ser ultrapassado por Novorizontino, Cuiabá e Vila Nova no complemento dos jogos. A distância para a Chapecoense, próximo adversário e que abre o G-4, é de cinco pontos.

Antes de voltar a jogar na Série B, o Furacão encara o Corinthians na quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, o Coringão venceu por 1 a 0, na Arena da Baixada.