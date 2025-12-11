O Fluminense divulgou a escalação para enfrentar o Vasco, às 20h (de Brasília) desta quinta-feira (11), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Depois de dias de expectativa sobre quem ocuparia a vaga deixada por Canobbio, suspenso, Luis Zubeldía confirmou Soteldo entre os titulares, repetindo o caminho construído nas últimas partidas, quando o venezuelano cresceu de produção e se tornou o principal candidato à função.

A escolha mantém a estrutura que consolidou o melhor momento do Fluminense na temporada e coloca Serna e Everaldo ao lado de Soteldo no trio ofensivo. No meio, o treinador armou o setor com Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Hércules começa no banco.

A defesa é a mesma que atravessou a reta final do Brasileirão: Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê, protegendo o goleiro Fábio, peça-chave na campanha.

Escalações de Fluminense e Vasco

Desta forma, o Fluminense vai a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Soteldo, Serna e Everaldo.

Já o Vasco entra em campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

Vasco X Fluminense: como chegam as equipes?

O Vasco chega para a partida a primeira partida da semfinal em um momento conturbado. A equipe venceu apenas um dos últimos oito jogos. A equipe concluiu sua participação no Brasileirão no último final de semana, quando o treinador Fernando Diniz optou por utilizar um time alternativo contra o Atlético-MG e acabou goleado por 5 a 0.

Ao contrário do Vasco, o Fluminense vive seu melhor momento após o Mundial de Clubes. A equipe comandada por Luis Zubeldía está em uma sequência de sete jogos sem perder (cinco vitórias e dois empates). Na última rodada do Brasileirão, o treinador optou por escalar o time titular e venceu o Bahia por 2 a 0, no Maracanã.

Nesta edição da Copa do Brasil, o Tricolor foi derrotado em apenas uma oportunidade. No primeiro jogo das quartas de final contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, o clube baiano venceu por 1 a 0. No total foram oito jogos (seis vitórias, um empate e uma derrota).

