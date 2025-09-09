Suspenso, técnico do Athletico vê ‘Copa do Brasil aberta’ contra o Corinthians

O técnico Odair Hellmann considera que o Athletico está vivo no jogo contra o Corinthians na quarta-feira (10), na Neo Química Arena, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, o Furacão perdeu por 1 a 0, com gol de Gui Negão, na Arena da Baixada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O time rubro-negro precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal da competição. Caso vença por um gol, a decisão vai para os pênaltis. A equipe paulista joga por qualquer vitória ou empate.

- A Copa do Brasil está aberta. A gente sabe que um jogo fora de casa, na arena (do Corinthians), é difícil para qualquer adversário, mas vamos lá para buscar nossa classificação e para fazer uma partida estrategicamente e taticamente organizada e firme. E para jogar futebol, para que a gente consiga a classificação - avaliou, em entrevista coletiva.

continua após a publicidade

Odair Hellmann, inclusive, está suspenso por expulsão e acompanhará a partida de um camarote do estádio. Na beira do gramado, o auxiliar Fábio Moreno comanda o Athletico mais uma vez - a última foi oitavas de final, quando eliminou o São Paulo nas penalidades, em casa.

Em bom momento, o Athletico não perde há quatro jogos na Série B e vem de três vitórias consecutivas. O único revés nesse período foi justamente contra o Corinthians pelo torneio mata-mata.

continua após a publicidade

Para o jogo, a tendência é de que Odair Hellmann não poupe jogadores dessa vez, como fez na ida diante do São Paulo, embora siga com o discurso de que a Série B é a prioridade. Na Segundona, o Athletico está a cinco pontos do G-4.

- Temos um crescimento em momento certo. É momento de união, trabalho e força. O futebol hoje necessita de grupo e um time de 11 jogadores não consegue objetivo nenhum, mas (temos) um grupo fortalecido, que trabalha e que consegue buscar opções e variações - completou o treinador.

➡️ Mais notícias do Athletico

Odair Hellmann não ficará na beira do gramado no jogo do Athletico diante do Corinthians, pela Copa do Brasil. Foto: José Tramontin/Athletico

Athletico precisa quebrar jejuns contra o Corinthians

Para avançar às semis, o clube paranaense tem que quebrar duas marcas diante da equipe paulista. A primeira é na Copa do Brasil.

O Furacão foi eliminado nas três vezes (1997, 2001 e 2009) que enfrentou o clube paulista na Copa do Brasil. O time caiu duas vezes nas quartas de final e uma nas oitavas.

Além disso, desde a inauguração da Neo Química Arena, em maio de 2014, o Athletico nunca venceu o adversário. Em 10 jogos, foram cinco derrotas e cinco empates no novo estádio.

Provável escalação do Athletico