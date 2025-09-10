menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Athletico precisa quebrar tabus contra o Corinthians por semifinal da Copa do Brasil

Furacão tem dificuldades com o Coringão na Copa do Brasil e na Neo Química Arena

Partida entre Corinthians e Athletico-PR pelo Brasileirão
imagem cameraAthletico nunca venceu o Corinthians na Neo Química Arena. Foto: Peter Leone/Gazeta Press)
b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 10/09/2025
06:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Athletico precisa de feitos inéditos contra o Corinthians para chegar à semifinal da Copa do Brasil desta temporada. O Furacão encara o Coringão nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela volta das quartas de final - na ida, derrota por 1 a 0, com gol de Gui Negão, na Arena da Baixada.

Relacionadas

O time rubro-negro tem que vencer por dois gols de diferença para voltar a ficar entre os quatro da competição - a última vez foi em 2021, quando ficou com o vice diante do Atlético-MG. Caso vença por um gol, a decisão vai para os pênaltis. A equipe paulista joga por qualquer vitória ou empate.

Para isso, o Athletico tem que quebrar duas marcas diante do Corinthians: nunca ter vencido o adversário na Neo Química Arena e nunca ter passado pelo Coringão na Copa do Brasil.

O Furacão foi eliminado nas três vezes (1997, 2001 e 2009) que enfrentou o clube paulista na Copa do Brasil. O time caiu duas vezes nas quartas de final e uma nas oitavas.

Além disso, desde a inauguração do estádio corintiano, em maio de 2014, o Athletico tem cinco derrotas e cinco empates em 10 jogos. A equipe paranaense não vence o rival na capital desde 2009, pelo Brasileirão, no Pacaembu.

Corinthians
Gui Negão marcou o gol da vitória do Corinthians contra o Athletico, na ida das quartas de final. Foto: Giovani Baccin/AGIF

Athletico nunca reverteu desvantagem após perder a ida em casa

Além dos tabus contra o Corinthians, o Athletico tem que superar outra marca na Copa do Brasil. O Furacão nunca reverteu a desvantagem após perder o jogo de ida em casa na competição.

Nas cinco oportunidades, o time paranaense foi eliminado para Palmeiras (1992), Sport (2003), Grêmio (2016), Cruzeiro (2018) e Flamengo (2020). Veja o histórico abaixo:

1992: Athletico 0x1 Palmeiras (ida) / Palmeiras 3x1 Athletico (volta)

2003: Athletico 2x3 Sport (ida) / Sport 1x0 Athletico (volta)

2016: Athletico 0x1 Grêmio (ida) / Grêmio (4) 0x1 (3) Athletico (volta)

2018: Athletico 1x2 Cruzeiro (ida) / Cruzeiro 1x1 Athletico (volta)

2020: Athletico 0x1 Flamengo (ida) / Flamengo 3x2 Athletico (volta)

O Athletico chegou 14 vezes nas quartas de final da Copa do Brasil e avançou às semifinais em três oportunidades, todas sem sair atrás no confronto. O Furacão empatou na ida e na volta contra o Inter (2013) e Flamengo (2019), com classificações nos pênaltis, e teve duas vitórias diante do Santos (2021).

Quando saiu atrás, como em 1999 e em 2024, a equipe rubro-negra até venceu na volta, mas caiu na penalidades para Botafogo e Vasco, respectivamente. Nas duas ocasiões, o segundo jogo foi na Arena da Baixada.

Provável escalação do Athletico

  • Santos; Benavídez, Aguirre, Terán e Esquivel; Felipinho, Patrick (Dudu) e Zapelli; Leozinho (Luiz Fernando), Mendoza e Viveros.

circulo com pontos dentroTudo sobre

