Athletico precisa quebrar tabus contra o Corinthians por semifinal da Copa do Brasil
Furacão tem dificuldades com o Coringão na Copa do Brasil e na Neo Química Arena
- Matéria
- Mais Notícias
O Athletico precisa de feitos inéditos contra o Corinthians para chegar à semifinal da Copa do Brasil desta temporada. O Furacão encara o Coringão nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela volta das quartas de final - na ida, derrota por 1 a 0, com gol de Gui Negão, na Arena da Baixada.
Relacionadas
- Onde Assistir
Corinthians x Athletico: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Brasil
Onde Assistir09/09/2025
- Futebol Nacional
Athletico contrata filho de Giba, do vôlei, para o sub-17
Futebol Nacional09/09/2025
- Futebol Nacional
Suspenso, técnico do Athletico vê ‘Copa do Brasil aberta’ contra o Corinthians
Futebol Nacional09/09/2025
O time rubro-negro tem que vencer por dois gols de diferença para voltar a ficar entre os quatro da competição - a última vez foi em 2021, quando ficou com o vice diante do Atlético-MG. Caso vença por um gol, a decisão vai para os pênaltis. A equipe paulista joga por qualquer vitória ou empate.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Para isso, o Athletico tem que quebrar duas marcas diante do Corinthians: nunca ter vencido o adversário na Neo Química Arena e nunca ter passado pelo Coringão na Copa do Brasil.
O Furacão foi eliminado nas três vezes (1997, 2001 e 2009) que enfrentou o clube paulista na Copa do Brasil. O time caiu duas vezes nas quartas de final e uma nas oitavas.
Além disso, desde a inauguração do estádio corintiano, em maio de 2014, o Athletico tem cinco derrotas e cinco empates em 10 jogos. A equipe paranaense não vence o rival na capital desde 2009, pelo Brasileirão, no Pacaembu.
Athletico nunca reverteu desvantagem após perder a ida em casa
Além dos tabus contra o Corinthians, o Athletico tem que superar outra marca na Copa do Brasil. O Furacão nunca reverteu a desvantagem após perder o jogo de ida em casa na competição.
Nas cinco oportunidades, o time paranaense foi eliminado para Palmeiras (1992), Sport (2003), Grêmio (2016), Cruzeiro (2018) e Flamengo (2020). Veja o histórico abaixo:
1992: Athletico 0x1 Palmeiras (ida) / Palmeiras 3x1 Athletico (volta)
2003: Athletico 2x3 Sport (ida) / Sport 1x0 Athletico (volta)
2016: Athletico 0x1 Grêmio (ida) / Grêmio (4) 0x1 (3) Athletico (volta)
2018: Athletico 1x2 Cruzeiro (ida) / Cruzeiro 1x1 Athletico (volta)
2020: Athletico 0x1 Flamengo (ida) / Flamengo 3x2 Athletico (volta)
O Athletico chegou 14 vezes nas quartas de final da Copa do Brasil e avançou às semifinais em três oportunidades, todas sem sair atrás no confronto. O Furacão empatou na ida e na volta contra o Inter (2013) e Flamengo (2019), com classificações nos pênaltis, e teve duas vitórias diante do Santos (2021).
Quando saiu atrás, como em 1999 e em 2024, a equipe rubro-negra até venceu na volta, mas caiu na penalidades para Botafogo e Vasco, respectivamente. Nas duas ocasiões, o segundo jogo foi na Arena da Baixada.
Provável escalação do Athletico
- Santos; Benavídez, Aguirre, Terán e Esquivel; Felipinho, Patrick (Dudu) e Zapelli; Leozinho (Luiz Fernando), Mendoza e Viveros.
- Matéria
- Mais Notícias