Cano avança em recuperação e volta a treinar com elenco do Fluminense
Argentino não joga há mais quase dois meses
Sem atuar há quase dois meses por uma lesão no joelho direito, Germán Cano pode estar perto do retorno em fase decisiva para o Fluminense. O atacante, que já fazia transição desde o início de dezembro, agora passou a teinar com o restante do elenco.
O último jogo do argentino foi no dia 29 de outubro, na vitória sobre o Ceará e desde então estava em tratamento no CT Carlos Castilho. De acordo com a apuração do Lance!, o jogador era esperado para a semifinal da Copa do Brasil, mas sentiu dores na primeira tentativa de retorno e precisou dar um passo atrás na recuperação.
Se o Flu avançar à final, é possível que Zubeldía conte com o jogador, que pode ser essecial no momento negativo que vivem os centroavantes tricolores. Everaldo tem sido o titular, mas não marca há três meses, enquanto John Kennedy, embora tenha balançado as redes na goleada sobre o São Paulo, não vive boa fase.
Mesmo convivendo com lesões em 2025, o camisa 14 é o artilheiro do Fluminense na temporada. Em 50 jogos, marcou 20 vezes e deu uma assistência. O vice-artilheiro é Canobbio, com 13 gols em 57 partidas.
Fluminense encara o Vasco na semi da Copa do Brasil
Nesta quinta-feira (11), o Fluminense entra em campo às 20h, no Maracanã, para enfrentar o Vasco pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A volta será no domingo (14), às 20h30, também no Maraca.
O vencedor enfrenta Corinthians ou Cruzeiro, que jogaram a ida na quarta, com vitória do time paulista por 1 a 0 no Mineirão. O segundo jogo será no mesmo domingo, mas às 18h.
