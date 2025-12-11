menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Cano avança em recuperação e volta a treinar com elenco do Fluminense

Argentino não joga há mais quase dois meses

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/12/2025
18:23
Germán Cano em campo pelo Fluminense diante do Ceará, pelo Brasileirão
Germán Cano em campo pelo Fluminense diante do Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Gazeta Press)
Sem atuar há quase dois meses por uma lesão no joelho direito, Germán Cano pode estar perto do retorno em fase decisiva para o Fluminense. O atacante, que já fazia transição desde o início de dezembro, agora passou a teinar com o restante do elenco.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O último jogo do argentino foi no dia 29 de outubro, na vitória sobre o Ceará e desde então estava em tratamento no CT Carlos Castilho. De acordo com a apuração do Lance!, o jogador era esperado para a semifinal da Copa do Brasil, mas sentiu dores na primeira tentativa de retorno e precisou dar um passo atrás na recuperação.

Se o Flu avançar à final, é possível que Zubeldía conte com o jogador, que pode ser essecial no momento negativo que vivem os centroavantes tricolores. Everaldo tem sido o titular, mas não marca há três meses, enquanto John Kennedy, embora tenha balançado as redes na goleada sobre o São Paulo, não vive boa fase.

Mesmo convivendo com lesões em 2025, o camisa 14 é o artilheiro do Fluminense na temporada. Em 50 jogos, marcou 20 vezes e deu uma assistência. O vice-artilheiro é Canobbio, com 13 gols em 57 partidas.

Fluminense encara o Vasco na semi da Copa do Brasil

Nesta quinta-feira (11), o Fluminense entra em campo às 20h, no Maracanã, para enfrentar o Vasco pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A volta será no domingo (14), às 20h30, também no Maraca.

O vencedor enfrenta Corinthians ou Cruzeiro, que jogaram a ida na quarta, com vitória do time paulista por 1 a 0 no Mineirão. O segundo jogo será no mesmo domingo, mas às 18h.

➡️ Vasco x Fluminense: acompanhe ao vivo o clássico pela Copa do Brasil

Germán Cano em campo pelo Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Germán Cano em campo pelo Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

