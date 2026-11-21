O Flamengo é decacampeão brasileiro! No Nubank Parque, casa do Palmeiras, o Rubro-Negro buscou um empate emocionante, nos pés do seu melhor jogador, e conquistou, pela décima vez na sua história, o título nacional. Depois de Arias abrir o placar, Samuel Lino empatou no segundo tempo e fez a festa da Nação Rubro-Negra espalhada por todo o planeta na tarde deste sábado (21).

Com o resultado de 1 a 1, o Rubro-Negro chegou aos 80 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Alviverde, que tem 74 e três vitórias a menos.

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Como foi o jogo entre Palmeiras e Flamengo

Conforme o esperado, o primeiro tempo em São Paulo foi digno da grandeza da partida, com as duas equipes buscando o jogo e muita tensão no ar. Apesar de levar a melhor nas estatísticas, o Flamengo foi para o intervalo em desvantagem: o Palmeiras abriu o placar com o baixinho Arias, de cabeça. O Rubro-Negro chegou a carimbar o travessão com Paquetá, mas não conseguiu transformar o volume de jogo em gol. Como tem sido ao longo de praticamente toda a competição, os jogadores dos dois times também reclamaram de decisões da arbitragem.

No segundo tempo, o equilíbrio permaneceu. Flamengo teve mais a bola, mas o Palmeiras assustou nos contra-ataques. O Rubro-Negro teve dificuldade de criar grandes chances, apesar do domínio territorial. Depois de uma tabela incrível, Bruno Henrique serviu Samuel Lino, que empatou e trouxe mais um título para o Mengão.

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✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 🆚 1 FLAMENGO

🏆 Competição: Brasileirão - 36ª rodada

📆 Data e horário: sábado, 21 de novembro de 2026, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Nubank Parque, São Paulo (SP)

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

🖥️ VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

⚽ Gol: Jhon Arias (PAL), Samuel Lino (FLA)

🟨 Cartões amarelos: Andreas Pereira (PAL), Arthur (PAL), Evangelista (PAL), Carlos Miguel (PAL), Alex Sandro (FLA), Samuel Lino (FLA)

⚽ ESCALAÇÕES

🟢⚪ PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira): Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Benedetti; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira (Evangelista) e Arthur; Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque (Sosa).

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🔴⚫ FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim): Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo (Vitão) e Alex Sandro; Jorginho, Lucas Paquetá (Saúl) e Arrascaeta; Gonzalo Plata (Carrascal), Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino (Ayrton Lucas).

46'- ROOOOSSSSIIII! Fuchs cabeceia e Rossi salva!

+ 4 minutos!

39'- Maurício chuta para fora!

36'- Falta perigosa para o Palmeiras. Maurício foi derrubado por Léo Ortiz.

32'- QUAAAAASEEEEEEE O LINDO FAZ DE NOVO! Jogada fantástica do camisa 16, ele dribla dois marcadores e finaliza para defesa de Carlos Miguel.

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30' - GOL DO FLAMENGO! PODE SER O DO TÍTULO! Tabela sensacional do Rubro-Negro: Bruno Henrique serve Samuel Lino, que, na cara do gol, finaliza sem chances para Carlos Miguel.

⚽GOOOOOOLLLLLLLLLL DOOOOO FLAAAAAMENGOOOOOOOOO!!!!!

29' - ROSSI! Maurício, que acabou de entrar, finaliza de fora da área e obriga Rossi a fazer boa defesa.

28'- CARLOS MIGUEL! Samuel Lino recebe pela esquerda e finaliza com força, mas Carlos Miguel vai buscar.

SUBSTITUIÇÕES NO PALMEIRAS! SAEM FLACO E MARLON FREITAS, VEM MAURÍCIO E PACHECO!

SUBSTITUIÇÕES NO FLAMENGO! SAEM PEDRO E DANILO, ENTRAM BRUNO HENRIQUE E VITÃO!

24'- Defende, Rossi! Arias recebe pela esquerda, traz para o meio e chuta para defesa do goleiro do Flamengo.

22'- DESARMA, DANILO! Sosa caminhava para a cara do gol, mas o camisa 13 deu um carrinho perfeito e impediu.

19'- Flamengo acelera pela esquerda, Lino cruza, mas a bola não encontra ninguém na área.

17'- DE NOVOOOO SOSA PRA FORAAAAAA! O paraguaio driblou dois marcadores e saiu de frente para o gol, mas isolou. Pressão do time da casa.

16'- QUUUUAAAASE O SEGUNDO DO PALMEIRAS! Flaco cruza e a bola passa raspando nos pés de Sosa. Que perigo!

SUBSTITUIÇÕES NO PALMEIRAS! SAEM ANDREAS E VITOR ROQUE, ENTRAM SOSA E EVANGELISTA!

13' - ESQUENTOU O JOGO! Verdão respondeu em contra-ataque, Vitor Roque driblou Danilo e caiu, mas o árbitro mandou seguir.

12' - CAAAARRRRRLOOOOOOOS MIGUEL!!!! Pedro faz pivô perfeito e deixa Samuel Lino de frente para o gol. O camisa 16 chuta e Carlos Miguel salva. No rebote, Carrascal manda para fora.

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SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! SAI PLATA E VEM CARRASCAL!

10'- Que desarme do Jorginho! Vitor Roque balançou dentro da área, mas o volante rubro-negro foi certeiro no bote.

6'- CHEGA O FLAMENGO! Alex Sandro cruza para Pedro, o camisa 9 divide com Carlos Miguel e quase empata!

4'- Vitor Roque invade a área, tenta cruzar, mas Varela bloqueia e a bola volta na mão do Tigrinho. Falta de ataque.

2'- Rubro-Negro toca a bola e tenta empurrar o Alviverde para o campo de defesa.

ROLA A BOLA PARA A SEGUNDA ETAPA!

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

🟨AMARELOU! Alex Sandro faz falta em Vitor Roque, recebe amarelo e fica suspenso para a próxima rodada.

+ 2 minutos!

44' - CARRRRRLOOOOOS MIGUEL DE NOOOOOVOOOO! Após cobrança de escanteio, Arrascaeta chuta no cantinho, mas Carlos Miguel voa e garante a vitória parcial do Palmeiras sobre o Flamengo.

43'- CARLOS MIGUEL!!!!!!!! Samuel Lino cabeceia sozinho, mas o goleiro do Verdão voa para salvar!

🟨AMARELOU! Andreas Pereira dá entrada forte em Danilo e recebe cartão amarelo.

42' - NO TRAVESSÃO!!!!!! Alex Sandro rola para Lucas Paquetá, que finaliza de canhota no travessão. Seria um golaço no Nubank Parque!

41'- QUE ISSO, LINO?! Cobrança ensaiada de escanteio do Flamengo, mas Samuel Lino cruza na arquibancada e a bola sai na lateral.

40'- Andreas cobra, Roque cabeceia, mas a bola passa longe do gol.

39'- Quase pênalti para o Palmeiras. Danilo faz falta em Vitor Roque no liiimite da grande área. Perigo para o Mengo!

Verdão no detalhe aos olhos de Vitor Palhares

35'- Era para chutar, Arrasca! Samuel Lino deixa o uruguaio na cara do gol, mas ele se enrola e perde a bola.

33' - Pressão do Verdão! Flaco arrisca de longe, e a bola vai nas mãos de Rossi.

32'- NA TRAAAAAAAAAAAAAAVEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!! Andreas Pereira cobra escanteio na cabeça de Gustavo Gómez, o paraguaio toca de cabeça e ela explode na trave. Rossi só olhou.

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30' - Assim não, Plata! Equatoriano recebe pela direita e finaliza de canhota, mas manda longe do gol.

28'- Boa tabela entre Plata e Samuel Lino, mas Carlos Miguel sai do gol e fica com a bola.

26'- UUUUUHHHH!!! Pedro recebe dentro da área, gira e finaliza com muito perigo! Quase o empate do Flamengo!

O gol do Verdão no detalhe!

24'- Vitor Roque faz boa jogada pela direita e cruza, mas Danilo afasta.

22' - Após cobrança de escanteio, Arrascaeta finaliza para fora.

21'- Mais uma falta de Arias em Varela.

Fala, setorista!

18'- Depois do gol, Flamengo tem o domínio da bola e cerca a área do Palmeiras, que se defende muito bem até aqui.

14' - Flamengo tenta reagir! Arrascaeta rola para Samuel Lino, que finaliza de longe, mas manda para fora!

11' - Gol do Palmeiras! Jhon Arias! Cruzamento espetacular de Giay, Arias subiu mais alto que todo mundo e cabeceou como manda o manual, para o chão, sem chances para Rossi! 1 a 0 Palmeiras!

⚽GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL DO PALMEIIIIRRRAAAAS!!!!

8'- Jogo muito brigado no Nubank Parque. É decisão!

5'- Arias faz falta em Varela na intermediária do Verdão. Vem bola na área!

4'- Primeira chegada do Verdão! Após contra-ataque, Giay invadiu a área e bateu, mas a bola foi bloqueada.

3' - Após corte da zaga do Palmeiras, Samuel Lino rabisca, cruza e ganha novo escanteio para o Flamengo!

2' - Flamengo acelera pela direita, Varela cruza, a bola desvia e é escanteio!

ROOOOOLAAAAA BOLA NO NUBANK PARQUE!

TIMES EM CAMPO! A BOLA VAI ROLAR!

Equipes no aquecimento!

Fala, setorista!

EQUIPES ESCALADAS!

Organizadas do Flamengo entrando no Nubank Parque

👀Rubro-Negro já com a faixa de campeão

A Nação Rubro-Negra também está presente!

Movimentação da torcida palmeirense nos arredores

Palco da decisão está pronto!

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Como chegam Palmeiras e Flamengo

O Palmeiras vem de derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, de virada, no Mineirão. Logo nos primeiros segundos da etapa final, Ramón Sosa abriu o placar para o Alviverde. No entanto, Matheus Pereira, em cobrança de falta, e Khellven, contra, garantiram a vitória da Raposa.

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O Flamengo, por sua vez, saiu atrás do Athletico-PR no Maracanã, mas conseguiu virar o placar ainda no primeiro tempo, com gols de Carrascal e Jorginho. Com o resultado na rodada, o Rubro-Negro abriu seis pontos de vantagem na liderança, restando apenas três jogos para o fim do Campeonato Brasileiro.

O que ambos precisam para serem campeões?

O Flamengo viaja a São Paulo precisando de apenas um empate contra o Palmeiras para conquistar o décimo título do Brasileirão. A equipe tem seis pontos de vantagem sobre o Palmeiras, restando três rodadas para o fim da competição.

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O Palmeiras, por sua vez, precisa vencer o Flamengo para adiar a definição do campeonato. Para manter vivo o sonho do título, o Alviverde terá de vencer todos os jogos restantes, incluindo o confronto direto, e torcer para que o rival some, no máximo, dois pontos na reta final.

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