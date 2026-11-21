O São Paulo treinou na manhã deste sábado (21) visando o duelo contra o Botafogo, marcado para segunda-feira (23), às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão.

Uma das novidades da atividade foi o volante Marcos Antônio, que voltou a correr no gramado sob a supervisão dos fisioterapeutas. O atleta trata uma lesão no tornozelo direito, problema que provocou dores intensas e chegou a dificultar a sua locomoção. Após o empate sem gols com o Corinthians, no dia 4 de novembro, Dorival admitiu que não sabe se poderá contar novamente com o meio-campista em 2026. Ainda não há definição sobre quando será o retorno do jogador.

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Como foi o treino?

A manhã de trabalho começou com exercícios de mobilidade e fundamentos técnicos promovidos pelos preparadores, além de uma atividade com trocas de passes.

Em seguida, após um treino de posse de bola, os atletas realizaram enfrentamentos de três contra três e três contra dois, com situações de ataque contra defesa. Houve ainda um jogo em espaço reduzido.

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Classificação e próximos jogos do São Paulo

A equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior ocupa a 11ª colocação, com 44 pontos. Com a derrota na última quarta-feira (18) para o Fluminense, o time não tem mais chances matemáticas de se classificar para a Libertadores.

O Tricolor Paulista ainda entra em campo em três oportunidades, duas fora de casa e uma como mandante. O próximo compromisso será contra o Botafogo, nesta segunda-feira (23), às 20h (de Brasília), em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão. Depois, enfrentará o Remo e encerrará a temporada contra o Athletico-PR, fora de casa, no dia 2 de dezembro, na Arena da Baixada, às 21h30 (de Brasília).

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