Uma entrada forte de Andreas Pereira em Danilo, aos 43 minutos do primeiro tempo de Palmeiras e Flamengo, neste sábado (21), provocou reclamações nas redes sociais. O meio-campista palmeirense recebeu cartão amarelo após atingir o jogador rubro-negro em uma dividida.

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O lance aconteceu na reta final da primeira etapa, quando Andreas chegou com força na disputa pela bola e derrubou Danilo. O árbitro marcou a falta e advertiu o jogador do Palmeiras, mas a entrada repercutiu entre torcedores, principalmente flamenguistas, que questionaram a postura do volante durante a partida.

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Nas redes sociais, internautas demonstraram irritação com Andreas e avaliaram que o jogador estava excessivamente pilhado no confronto. Alguns torcedores chegaram a pedir uma punição mais severa pela entrada.

Veja a repercussão:

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