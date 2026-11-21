Lance de Andreas Pereira em Palmeiras x Flamengo repercute: 'Não dá'
Equipes se enfrentam neste sábado (21)
Uma entrada forte de Andreas Pereira em Danilo, aos 43 minutos do primeiro tempo de Palmeiras e Flamengo, neste sábado (21), provocou reclamações nas redes sociais. O meio-campista palmeirense recebeu cartão amarelo após atingir o jogador rubro-negro em uma dividida.
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O lance aconteceu na reta final da primeira etapa, quando Andreas chegou com força na disputa pela bola e derrubou Danilo. O árbitro marcou a falta e advertiu o jogador do Palmeiras, mas a entrada repercutiu entre torcedores, principalmente flamenguistas, que questionaram a postura do volante durante a partida.
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Nas redes sociais, internautas demonstraram irritação com Andreas e avaliaram que o jogador estava excessivamente pilhado no confronto. Alguns torcedores chegaram a pedir uma punição mais severa pela entrada.
Veja a repercussão:
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Onde assistir ao jogo entre Palmeiras x Flamengo
- 🏆 Competição: Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 21 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)
- 📺 Onde assistir: Globo (TV), Premiere (pay-per-view) e Ge TV (YouTube)
- 👉 Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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