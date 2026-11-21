A torcida do Palmeiras preparou um mosaico nas arquibancadas do Nubank Parque neste sábado (21), antes do confronto contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. A ação, que trazia a frase "Partiu finais", acabou virando motivo de piada nas redes sociais após o ônibus no mosaico cair.

➡️ Torcida do Palmeiras provoca Flamengo com mosaico: 'Partiu finais'

A situação repercutiu entre torcedores rivais, que aproveitaram o episódio para provocar o palmeirense. Uma das publicações que viralizaram ironizou o ocorrido e ainda resgatou a queda do clube para a Série B em 2012.

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Veja a repercussão:

Como chegam os times?

O Palmeiras vem de derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, de virada, no Mineirão. Logo nos primeiros segundos da etapa final, Ramón Sosa abriu o placar para o Alviverde. No entanto, Matheus Pereira, em cobrança de falta, e Khellven, contra, garantiram a vitória da Raposa.

O Flamengo, por sua vez, saiu atrás do Athletico-PR no Maracanã, mas conseguiu virar o placar ainda no primeiro tempo, com gols de Carrascal e Jorginho. Com o resultado na rodada, o Rubro-Negro abriu seis pontos de vantagem na liderança, restando apenas três jogos para o fim do Campeonato Brasileiro.

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O que ambos precisam para serem campeões?

O Flamengo viaja a São Paulo precisando de apenas um empate para conquistar o décimo título do Brasileirão. A equipe tem seis pontos de vantagem sobre o Palmeiras, restando três rodadas para o fim da competição.

O Palmeiras, por sua vez, precisa vencer para adiar a definição do campeonato. Para manter vivo o sonho do título, o Alviverde terá de vencer todos os jogos restantes, incluindo o confronto direto, e torcer para que o rival some, no máximo, dois pontos na reta final.

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