O Flamengo aproveitou a conquista do decacampeonato brasileiro para provocar o Palmeiras e a presidente Leila Pereira nas redes sociais. Após empatar em 1 a 1 com o Alviverde, neste sábado (21), no Nubank Parque, o Rubro-Negro publicou uma mensagem celebrando o título e alfinetando o rival paulista.

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Com o resultado, o time carioca chegou aos 80 pontos e garantiu matematicamente o Brasileirão, sem possibilidade de ser alcançado. O Palmeiras, segundo colocado, permaneceu com 74 pontos e três vitórias a menos.

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A provocação aconteceu após o empate que confirmou o título rubro-negro em pleno estádio palmeirense. O Flamengo não deixou passar a oportunidade de celebrar a conquista e ironizar o rival, em meio à festa dos torcedores pelo décimo título brasileiro da história do clube.

Veja as provocações:

Flamengo conquista o decacampeonato brasileiro

O confronto teve clima de decisão do início ao fim. O Palmeiras saiu na frente com Jhon Arias, de cabeça, ainda na primeira etapa, e levou a vantagem para o intervalo. O Flamengo, que teve mais posse de bola e chegou a acertar o travessão com Lucas Paquetá, buscou a igualdade no segundo tempo.

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Após uma bela troca de passes, Bruno Henrique serviu Samuel Lino, que balançou as redes e decretou o empate. O resultado foi suficiente para confirmar o título nacional do Flamengo, que precisava de apenas um ponto para assegurar matematicamente a taça.

A conquista marca o décimo Campeonato Brasileiro do Rubro-Negro, que amplia sua história no futebol nacional e transforma a festa em uma provocação ao rival justamente em sua própria casa.

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