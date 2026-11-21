O Corinthians confirmou neste sábado (21) uma lesão do zagueiro Gabriel Paulista. O defensor sofreu um estiramento do ligamento colateral medial do joelho direito durante o treinamento da última quinta-feira (19), no CT Dr. Joaquim Grava. O jogador já iniciou tratamento com o departamento de fisioterapia do clube.

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A lesão acontece em um momento importante da temporada, com o Corinthians se preparando para enfrentar o Atlético-MG, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube não divulgou um prazo para a recuperação do defensor, que passa a ser dúvida para os próximos compromissos da equipe.

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O técnico Clarence Seedorf já terá outros desfalques para o confronto em Belo Horizonte. O atacante Yuri Alberto segue suspenso por decisão do STJD, enquanto André Ramalho e André Carrillo estão fora após receberem o terceiro cartão amarelo na vitória por 4 a 0 sobre o Botafogo.

O Corinthians volta a treinar na manhã deste domingo (22), no CT Dr. Joaquim Grava. O duelo contra o Atlético-MG está marcado para quarta-feira (25), às 20h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

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Gabriel Paulista durante treinamento do Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians na temporada

O Corinthians chegou aos 60 jogos disputados na temporada de 2026, com 22 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, o que representa um aproveitamento de 46%. Ao longo do ano, a equipe marcou 67 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por confronto.

No Campeonato Brasileiro, o desempenho é inferior ao registrado na temporada. Em 35 rodadas, o Corinthians acumula 10 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 38%. O time marcou 40 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, o equivalente a 1,2 por partida.

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Sob o comando de Clarence Seedorf, o Corinthians apresenta números superiores aos registrados na temporada. Em quatro partidas, o treinador neerlandês soma duas vitórias, um empate e uma derrota, com aproveitamento de 58%. Nesse período, a equipe marcou oito gols, média de dois por jogo, e sofreu apenas três, aproximadamente 0,8 por confronto.

Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão