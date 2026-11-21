Corinthians confirma lesão e zagueiro vira desfalque no Brasileirão
Gabriel Paulista inicia tratamento e preocupa a comissão técnica
O Corinthians confirmou neste sábado (21) uma lesão do zagueiro Gabriel Paulista. O defensor sofreu um estiramento do ligamento colateral medial do joelho direito durante o treinamento da última quinta-feira (19), no CT Dr. Joaquim Grava. O jogador já iniciou tratamento com o departamento de fisioterapia do clube.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
A lesão acontece em um momento importante da temporada, com o Corinthians se preparando para enfrentar o Atlético-MG, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube não divulgou um prazo para a recuperação do defensor, que passa a ser dúvida para os próximos compromissos da equipe.
O técnico Clarence Seedorf já terá outros desfalques para o confronto em Belo Horizonte. O atacante Yuri Alberto segue suspenso por decisão do STJD, enquanto André Ramalho e André Carrillo estão fora após receberem o terceiro cartão amarelo na vitória por 4 a 0 sobre o Botafogo.
O Corinthians volta a treinar na manhã deste domingo (22), no CT Dr. Joaquim Grava. O duelo contra o Atlético-MG está marcado para quarta-feira (25), às 20h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.
Corinthians na temporada
O Corinthians chegou aos 60 jogos disputados na temporada de 2026, com 22 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, o que representa um aproveitamento de 46%. Ao longo do ano, a equipe marcou 67 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por confronto.
No Campeonato Brasileiro, o desempenho é inferior ao registrado na temporada. Em 35 rodadas, o Corinthians acumula 10 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 38%. O time marcou 40 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, o equivalente a 1,2 por partida.
➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Sob o comando de Clarence Seedorf, o Corinthians apresenta números superiores aos registrados na temporada. Em quatro partidas, o treinador neerlandês soma duas vitórias, um empate e uma derrota, com aproveitamento de 58%. Nesse período, a equipe marcou oito gols, média de dois por jogo, e sofreu apenas três, aproximadamente 0,8 por confronto.
Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão
- 22/11, 20h: Atlético-MG x Corinthians
- 29/11, 18h30: Corinthians x Grêmio
- 02/12, 21h30: Remo x Corinthians
Mais LANCE!
Lateral do Corinthians completa nove meses sem entrar em campo
Hugo segue sem oportunidades e perdeu espaço com a chegada de Clarence Seedorf
Corinthians: jornal espanhol coloca Kaio César na mira de clubes europeus
Equipes da Espanha, de Portugal e da Holanda já procuraram representantes do atacante
Vasco mira contratação de atacante titular do Corinthians para 2027
Clube carioca busca empréstimo de Kaio César, que pertence ao Al-Hilal
Cléber Xavier elege Mundial do Corinthians como conquista mais marcante e elogia trabalho de Abel no Palmeiras
Ex-auxiliar de Tite também compara os estilos de Abel Ferreira e Jorge Jesus e revela o livro que mais marcou sua vida
UFMG atualiza chances de rebaixamento; veja situação de Grêmio, Inter e Corinthians
Vitória ganha fôlego, Corinthians deixa o Z4, mas Grêmio e Internacional seguem entre os clubes com maior risco de queda após a 35ª rodada
Brasil define numeração para a Copa do Mundo Sub-17; veja a lista completa
Lucca Caramico, do Corinthians, vestirá a camisa 10, enquanto Rodrigo Jr., do Vasco, será o centroavante número 9; seleção estreia neste sábado
Tchoca celebra retorno ao time titular do Corinthians: 'Preparado'
Zagueiro recebeu oportunidade de Seedorf diante do Botafogo
Joia do Corinthians inicia sonho pelo título da Copa do Mundo Sub-17
Iago Machado destaca união da Seleção Brasileira para estreia diante da Irlanda
Corinthians faz alerta sobre golpes nas categorias de base
Clube orienta jovens atletas e familiares não realizarem pagamentos por falsas seletivas
Meia do Corinthians volta a atuar após seis meses fora
Alex Santana ganha oportunidade diante do Botafogo e ganha elogios de Seedorf
Dia da Consciência Negra: por que há tão poucos treinadores negros no futebol brasileiro?
Em entrevista ao L!, especialista explica os dados de uma pesquisa sobre o tema, enquanto Roger Machado relata experiências da carreira e os desafios enfrentados no futebol
Simulador: veja cenários da luta contra o rebaixamento após a 35ª rodada do Brasileirão
Vitória ganha fôlego, enquanto Internacional e Grêmio seguem no Z4 após a 35ª rodada; veja os próximos jogos
Corinthians cria memorial após racismo contra Carlos Miguel em Derby
Cadeira retirada da Neo Química Arena retorna com homenagem ao ex-lateral Wladimir
TJD-SP marca julgamento de briga entre Ferroviária e Corinthians na final do Paulista Feminino Sub-20
Clubes, seis jogadoras e a técnica corintiana foram denunciados após confusão generalizada; sessão está marcada para segunda-feira (23)
Kaio César abre o jogo sobre possível permanência no Corinthians
Atacante revela desejo de seguir no clube em 2027
A última taça de Tite no Corinthians: Love e Fábio Santos abrem o baú de 2015
Campeões relembram bastidores, desafios e a importância do treinador
Corinthians seca rivais para seguir fora da zona de rebaixamento
Timão depende de tropeços de Internacional e Vitória para permanecer acima das quatro últimas posições
Corinthians terá que pagar bolada para manter Kaio César em 2027
Atacante pertence ao Al-Hilal e tem contrato de empréstimo até dezembro.
Volante sofre lesão inflamatória e vira dúvida no Corinthians
Allan ficou fora da goleada sobre o Botafogo por conta de uma tendinite
Súmula: Memphis não marcou diante do Botafogo e mantém jejum de gols no Corinthians
Árbitro Wilton Pereira Sampaio confirma gol contra de Arthur Chaves