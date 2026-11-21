A torcida do Palmeiras provocou o Flamengo na entrada das equipes em campo para a partida entre os times, na tarde deste sábado (21), que pode valer o título do Brasileirão para o Rubro-Negro. Finalista da Libertadores e da Copa do Brasil, o time paulista teve sua torcida fazendo referência às decisões que ainda disputará na temporada, tirando sarro dos flamenguistas.

O mosaico palmeirense contou com a frase "Partiu finais", além de imagens das taças da Libertadores e do Brasileirão. Um desenho de ônibus também circulou pelo setor do estádio, acompanhado de imagens das bandeiras do Uruguai e do Distrito Federal, sedes das respectivas decisões.

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Mosaico do Palmeiras contra o Flamengo (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Frase na parte interna do estádio

Além do mosaico, a frase "Rumo a Montevidéu" apareceu na parte interna do estádio. O Palmeiras enfrenta o Estudiantes, equipe que eliminou o Flamengo na semifinal da Libertadores.

Dizer no estádio para Palmeiras x Flamengo (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Em 2025, as equipes disputaram a final da Libertadores, e o título ficou com o Rubro-Negro.

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