Torcida do Palmeiras provoca Flamengo com mosaico: 'Partiu finais'
Torcedores exibiram a frase "Partiu finais" e fizeram referência às decisões da Libertadores e da Copa do Brasil
A torcida do Palmeiras provocou o Flamengo na entrada das equipes em campo para a partida entre os times, na tarde deste sábado (21), que pode valer o título do Brasileirão para o Rubro-Negro. Finalista da Libertadores e da Copa do Brasil, o time paulista teve sua torcida fazendo referência às decisões que ainda disputará na temporada, tirando sarro dos flamenguistas.
O mosaico palmeirense contou com a frase "Partiu finais", além de imagens das taças da Libertadores e do Brasileirão. Um desenho de ônibus também circulou pelo setor do estádio, acompanhado de imagens das bandeiras do Uruguai e do Distrito Federal, sedes das respectivas decisões.
Frase na parte interna do estádio
Além do mosaico, a frase "Rumo a Montevidéu" apareceu na parte interna do estádio. O Palmeiras enfrenta o Estudiantes, equipe que eliminou o Flamengo na semifinal da Libertadores.
Em 2025, as equipes disputaram a final da Libertadores, e o título ficou com o Rubro-Negro.
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