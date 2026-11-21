Abel Ferreira iniciou a entrevista coletiva após o empate por 1 a 1 entre Palmeiras e Flamengo, neste domingo (21), reconhecendo a superioridade do rival ao longo do Campeonato Brasileiro. O resultado encerrou as chances de título do Alviverde, já que o time carioca não pode mais ser alcançado nas duas últimas rodadas da competição.

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Na avaliação do treinador, o Flamengo foi superior dentro e fora de campo ao longo da competição. Abel também aproveitou para elogiar o trabalho de Leonardo Jardim, a quem classificou como um profissional melhor do que ele.

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- Primeiro, dar os parabéns ao Leonardo Jardim e a todos os seus jogadores. Neste Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi melhor que o Palmeiras. Já disse que são opções minhas e não vou justificá-las aqui. Ao longo do ano, sempre fomos rodando a equipe por várias razões. Vendemos o Allan e tivemos que encontrar soluções. Após a Copa do Mundo, tivemos problemas físicos e nossa equipe perdeu alguns pontos. No contexto geral, nosso adversário foi melhor dentro e fora de campo - afirmou.

Líder do Brasileirão ao término do primeiro turno, o Palmeiras viu o rival tirar a diferença nas rodadas finais da competição e garantir o título no Nubank Parque. Entre os motivos apontados por Abel, aparecem a sua suspensão durante oito jogos, além de erros cometidos por ele e sua comissão.

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- Treinador suspenso, erros do treinador, Allan vendido, jogadores vendidos e lesionados, atletas cansados após a Data Fifa - completou.

Abel Ferreira durante coletiva de imprensa após empate em 1 a 1 entre Palmeiras e Flamengo, no Nubank Parque, pelo Brasileirão (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Fora da disputa pelo título do Brasileirão, o Palmeiras agora volta as atenções para as decisões de copas. No dia 28 de novembro, enfrenta o Estudiantes em busca do tetracampeonato da Libertadores. Já em 6 de dezembro, encara o Grêmio na final da Copa do Brasil.

Antes disso, porém, a equipe viaja ao Sul do país para enfrentar a já rebaixada Chapecoense, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é que a comissão técnica repita a estratégia adotada na temporada passada e mantenha os titulares em São Paulo.