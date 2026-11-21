O Palmeiras está escalado para enfrentar o Flamengo na tarde deste sábado (21), no Nubank Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Seis pontos atrás do rival na tabela de classificação, a equipe comandada por Abel Ferreira precisa vencer para manter viva a disputa pelo título.

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Ausente no último compromisso do Palmeiras pelo Brasileirão após defender a seleção paraguaia na Data Fifa, Gustavo Gómez retorna ao time titular e forma o trio de zaga ao lado de Bruno Fuchs e Benedetti.

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Recuperado de lesão, Murilo fica como opção no banco de reservas, mas ainda sem condições de jogo. Já Barboza cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo na derrota para o Cruzeiro.

Giay e Arthur serão os responsáveis pelas alas, enquanto Marlon Freitas e Andreas Pereira formam a dupla de volantes no meio de campo. No setor ofensivo, Arias, Flaco López e Vitor Roque completam a escalação alviverde.

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O Palmeiras conta com três desfalques. Barboza cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo, enquanto Paulinho segue fora por conta de um trauma na panturrilha direita. Já Jefté está afastado por suspensão preventiva.

Andreas Pereira disputa a bola com Samuel Lino nos 3 a 0 do Palmeiras sobre o Flamengo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Benedetti; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Arthur; Arias, Flaco López e Vitor Roque.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Felipe Anderson, Khellven, Mauricio, Ramón Sosa, Piquerez, Murilo, Lucas Evangelista, Emi Martínez, Erick Belé, Larson e Luis Pacheco.

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Escalação do Flamengo

Rossi; Varela, Ortiz, Danilo e Alex Sandro; Jorginho, Paquetá e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.

Banco de reservas: Andrew, Emerson Royal, Vitão, João Victor, Ayrton Lucas, Evertton Araújo, Saúl, L. Araújo, Carrascal, Valencia, Bruno Henrique e Freitas.

Onde assistir ao jogo entre Palmeiras x Flamengo