Palmeiras x Flamengo: escalações confirmadas e onde assistir
Alviverde entra em campo com a obrigação de vencer para manter viva a disputa pelo título do Brasileirão
O Palmeiras está escalado para enfrentar o Flamengo na tarde deste sábado (21), no Nubank Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Seis pontos atrás do rival na tabela de classificação, a equipe comandada por Abel Ferreira precisa vencer para manter viva a disputa pelo título.
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Ausente no último compromisso do Palmeiras pelo Brasileirão após defender a seleção paraguaia na Data Fifa, Gustavo Gómez retorna ao time titular e forma o trio de zaga ao lado de Bruno Fuchs e Benedetti.
Recuperado de lesão, Murilo fica como opção no banco de reservas, mas ainda sem condições de jogo. Já Barboza cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo na derrota para o Cruzeiro.
Giay e Arthur serão os responsáveis pelas alas, enquanto Marlon Freitas e Andreas Pereira formam a dupla de volantes no meio de campo. No setor ofensivo, Arias, Flaco López e Vitor Roque completam a escalação alviverde.
O Palmeiras conta com três desfalques. Barboza cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo, enquanto Paulinho segue fora por conta de um trauma na panturrilha direita. Já Jefté está afastado por suspensão preventiva.
Escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Benedetti; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Arthur; Arias, Flaco López e Vitor Roque.
Banco de reservas: Marcelo Lomba, Felipe Anderson, Khellven, Mauricio, Ramón Sosa, Piquerez, Murilo, Lucas Evangelista, Emi Martínez, Erick Belé, Larson e Luis Pacheco.
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Escalação do Flamengo
Rossi; Varela, Ortiz, Danilo e Alex Sandro; Jorginho, Paquetá e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.
Banco de reservas: Andrew, Emerson Royal, Vitão, João Victor, Ayrton Lucas, Evertton Araújo, Saúl, L. Araújo, Carrascal, Valencia, Bruno Henrique e Freitas.
Onde assistir ao jogo entre Palmeiras x Flamengo
- 🏆 Competição: Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 21 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)
- 📺 Onde assistir: Globo (TV), Premiere (pay-per-view) e Ge TV (YouTube)
- 👉 Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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