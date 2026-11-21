O Corinthians deu sequência à preparação para enfrentar o Atlético-MG na manhã deste sábado (21), no CT Dr. Joaquim Grava. Sob o comando do técnico Clarence Seedorf, o elenco realizou atividades técnicas e táticas visando ao confronto de quarta-feira (25), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Os jogadores iniciaram os trabalhos com exercícios de força na academia e, posteriormente, seguiram para o gramado. Após o aquecimento, a comissão técnica promoveu atividades de troca de passes com movimentação e exercícios de posse de bola, com ênfase na pressão após a perda da posse.

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Na parte final do treinamento, Seedorf dividiu o elenco em dois grupos para trabalhos específicos dos setores ofensivo e defensivo. A atividade faz parte dos ajustes realizados pela comissão técnica para o próximo compromisso da equipe na competição nacional.

O treinamento também teve uma baixa confirmada pelo clube. O zagueiro Gabriel Paulista sofreu um estiramento do ligamento colateral medial do joelho direito durante a atividade de quinta-feira (19) e já iniciou tratamento com a fisioterapia do Corinthians. O clube não informou o prazo de recuperação.

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O elenco volta a trabalhar neste domingo (22), novamente no período da manhã. O Corinthians enfrenta o Atlético-MG na quarta-feira (25), às 20h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, em busca de mais um resultado positivo na reta final do Brasileirão.

Memphis Depay e Yuri Alberto participam de treinamento do Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians na temporada

O Corinthians chegou aos 60 jogos disputados na temporada de 2026, com 22 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, o que representa um aproveitamento de 46%. Ao longo do ano, a equipe marcou 67 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por confronto.

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No Campeonato Brasileiro, o desempenho é inferior ao registrado na temporada. Em 35 rodadas, o Corinthians acumula 10 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 38%. O time marcou 40 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, o equivalente a 1,2 por partida.

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Sob o comando de Clarence Seedorf, o Corinthians apresenta números superiores aos registrados na temporada. Em quatro partidas, o treinador neerlandês soma duas vitórias, um empate e uma derrota, com aproveitamento de 58%. Nesse período, a equipe marcou oito gols, média de dois por jogo, e sofreu apenas três, aproximadamente 0,8 por confronto.

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Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão