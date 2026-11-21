O Remo pediu à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o adiamento da partida contra o Athletico-PR, marcada para este domingo (22), às 16h (de Brasília), pela 36ª rodada do Brasileirão. O pedido foi feito após o avião fretado pelo clube precisar retornar a Belém durante a viagem para Curitiba, na tarde deste sábado (21).

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Em comunicado publicado nas redes sociais, o clube paraense informou que foi identificada uma situação técnica durante o voo. Por precaução, o piloto decidiu retornar a aeronave à capital paraense.

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O Remo garantiu que todos os integrantes da delegação estão bem e em segurança. Após o pouso, diretoria, jogadores, comissão técnica e demais funcionários foram liberados para retornar às suas residências enquanto aguardam novas informações sobre a viagem.

Remo solicita nova aeronave e aguarda resposta da CBF

A diretoria azulina informou que já solicitou uma nova aeronave à empresa responsável pelo fretamento. No entanto, o deslocamento do avião até Belém demandará mais tempo do que o previsto.

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Diante do imprevisto, o clube comunicou a situação à CBF e pediu a alteração tanto da data quanto do horário do confronto com o Athletico-PR, inicialmente marcado para as 16h deste domingo, na Arena da Baixada. Até o momento, a entidade não havia se posicionado sobre a solicitação.

Jogo é importante para os dois clubes

O confronto tem impacto na disputa das duas equipes na reta final do Brasileirão. O Remo ocupa a penúltima colocação e luta contra o rebaixamento. Uma derrota pode sacramentar a queda do time paraense para a Série B.

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O Athletico-PR, por sua vez, está na quinta posição e busca a vitória para se aproximar de uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Leia a nota na íntegra

O Clube do Remo informa que, durante o voo fretado com destino a Curitiba, na tarde deste sábado (21), foi identificada uma situação técnica que levou o piloto a decidir, por precaução, pelo retorno da aeronave a Belém.

O Clube informa que diretoria, jogadores, comissão técnica e staff estão bem e em segurança. Todos os integrantes da delegação azulina foram liberados para retornar às suas residências e aguardarem novas informações sobre a viagem.

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A diretoria azulina já solicitou uma nova aeronave à empresa responsável pelo fretamento. No entanto, o deslocamento da aeronave até Belém demandará um período maior de tempo.

Diante da situação, o Clube comunicou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre o ocorrido e solicitou a alteração da data e do horário da partida deste domingo (22), diante do Athletico-PR, inicialmente marcada para as 16h, na Arena da Baixada.

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O Clube segue acompanhando a situação e aguarda o posicionamento da CBF sobre o pedido.