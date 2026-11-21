Palmeirenses hostilizam torcedor do Flamengo e ofendem repórter ao vivo
Discussão começou após provocação de flamenguista durante entrevista e terminou com ofensas à repórter
O clima de decisão entre Palmeiras e Flamengo ganhou um episódio de tensão fora de campo neste sábado (21). Horas antes do confronto, que pode garantir o décimo título brasileiro da história do Rubro-Negro, uma discussão entre torcedores dos dois clubes marcou uma entrada ao vivo da TVGlobo no entorno do Nubank Parque, em São Paulo.
Durante uma entrevista ao "Globo Esporte", um torcedor do Flamengo mostrou uma tatuagem em homenagem ao clube carioca e arriscou um placar para a partida: "3 a 0 para o Flamengo hoje". A declaração provocou a reação de um palmeirense que estava próximo. Irritado, ele começou a empurrar o flamenguista e disparou: "não vai fazer zona aqui, não".
A repórter que participava da transmissão tentou intervir e pediu que os torcedores mantivessem a calma. "Não precisa disso", disse a jornalista Amanda Barbosa. A tentativa, porém, não encerrou a discussão. Outro torcedor do Palmeiras passou a ofendê-la: "não precisa o car****, vai se f****".
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A confusão aconteceu em meio à expectativa para o confronto entre Palmeiras e Flamengo, pela 36ª rodada do Brasileiro. O Rubro-Negro entra em campo com a possibilidade de confirmar o título nacional, enquanto o duelo também reúne dois dos principais protagonistas do futebol brasileiro nos últimos anos.
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