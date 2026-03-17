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Contrariando qualquer previsão, o líder do Campeonato Brasileiro é o São Paulo, com um aproveitamento de pontos muito fora da curva até para os times mais poderosos do mundo: 88,88%.

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E só os mais otimistas acreditam que esse aproveitamento seguirá assim ou mesmo que o Tricolor não seja muito ameaçado por pelo menos dois times, os óbvios de sempre: Flamengo e Palmeiras, que já estão à espreita.

Assim, a disputa do Brasileiro, agora com o intruso São Paulo, será entre os dois clubes dominantes do Brasil. Mas, além da pontuação na tabela do Brasileiro, há um outro embate acontecendo entre Palmeiras e Flamengo, e ele diz respeito ao campo de jogo.

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Reclamação direta do Flamengo contra o Palmeiras

O Flamengo, desde o ano passado, abriu uma campanha aberta contra o gramado sintético. O discurso é o de que ele não pode existir na divisão maior do futebol brasileiro, mas o alvo está claro desde sempre: o gramado do Allianz Parque e, portanto, a campanha é contra o Palmeiras.

Neste fim de semana, por exemplo, o Fla jogou no Nilton Santos, que tem gramado sintético, venceu por 3 a 0, e Léo Pereira elogiou o piso ao final da partida. Nenhum dirigente rubro-negro falou sobre o assunto.

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Quem, do outro lado, está falando do tema são funcionários do Palmeiras. Leila Pereira desde sempre defende o piso do Allianz, com a carta de que ele é chancelado pela Fifa. Agora, cada vez mais figuras próximas do campo têm se manifestado. No meio da semana passada foi João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, que comandou o time na derrota contra o Vasco. Ao final da partida, disse que o gramado (natural) de São Januário parecia uma plantação de batatas. E comparou, dizendo que reclamam do gramado sintético quando este natural é muito pior.

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Pulgar e Vitor Roque na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

Guerra nas mídias segmentadas

A guerra, há tempos, chegou também às mídias segmentadas de um e outro clube, com cada um defendendo o seu lado, obviamente.

O Flamengo diz que quer um futebol melhor, mas todo mundo sabe que o alvo verdadeiro é o Palmeiras. Qualquer forma de diminuir os ganhos do clube alviverde é boa para ele, Flamengo. O Palmeiras arrecadou 40 milhões com shows em 2025.

Do outro lado, o Palmeiras quer manter essa importante fonte de receita. Dirigentes, sempre quando podem, criticam o gramado do Maracanã, por exemplo.

Palmeiras e Flamengo disputam o controle do futebol brasileiro há anos. A batalha dos gramados é apenas uma parte dessa guerra.

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Eduardo Tironi escreve sua coluna no Lance! às terças e sextas-feiras abordando o futebol paulista. Confira abaixo mais publicações do colunista:

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