Suspenso, Renato Gaúcho elogia reação do Vasco e destaca jovens após vitória na Sul-Americana

Suspenso pela Conmebol, Renato Gaúcho não viajou com a delegação vascaína para o Chile, mas se pronunciou após a vitória de virada do Vasco sobre o Audax Italiano por 2 a 1, nesta quarta-feira (6), pela Copa Sul-Americana. Em vídeo publicado após a partida, o treinador destacou a reação da equipe no segundo tempo e elogiou a participação dos jovens jogadores.

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— Hoje enfrentamos o Audax, mais um adversário nosso na Sul-Americana. Não fizemos um primeiro tempo muito bom, mas corrigimos algumas coisas no intervalo. A equipe voltou com outro propósito e conseguimos uma virada muito importante, conquistando mais três pontos para seguir na liderança da competição. O time esteve muito bem no segundo tempo. Os garotos entraram e nos ajudaram bastante. Eu gosto de trabalhar com jovens, de mesclar o elenco, e eles deram uma resposta muito positiva — afirmou Renato.

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O treinador também projetou o próximo compromisso do Vasco na temporada.

— Seguimos o trabalho e, a partir de agora, já pensamos novamente no Campeonato Brasileiro. Temos o Athletico Paranaense pela frente no domingo e conto com a presença da nossa torcida em massa em São Januário — completou.

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Jovens da equipe sub-20 do Vasco comemoram vitória no Chile (Foto: Dikran Sahagia/Vasco)

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✅ FICHA TÉCNICA

AUDAX ITALIANO X VASCO

SUL-AMERICANA - 4ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Bicentenario de La Florida

🟨 Árbitro: Jhon Ospina (COL)

🚩 Assistentes: David Fuentes (COL) e Jhon Galego (COL)

🖥️ VAR: Ricardo Garcia (COL)

⚽ Gols: Saldivia - Contra (VAS), Spinelli (VAS) e Matheus França (VAS)

🟨 Cartões amarelo: Collao (AUD), Ahumada (AUD), Saldivia (VAS), Barros (VAS), Piton (VAS) e Matheus França

🟥 Cartões vermelhos: Ortiz (AUD)

Escalação do Audax Italiano

Tomás Ahumada; Marcelo Ortiz, Ferrario e Esteban Matus; Zenteno (Rojas), Daniel Piña, Sandoval (Cabral), Marco Collao (Diego Coelho); Guajardo (Loyola), Michael Vadulli (Fuenzalida) e Giovanni Chiaverano.

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Escalação do Vasco

Daniel Fuzato; Paulo Henrique, Saldivia, Lucas Freitas, Lucas Piton (Avellar); Barros, JP (Ramon Rique) e Tchê Tchê (Matheus França); Nuno Moreira (Zuccarello), Marino (Wallace Falcão) e Spinelli.