O duelo entre Fluminense e Independiente Rivadavia, nesta quarta-feira (6), em Mendoza, marca mais um momento histórico na carreira de Fábio. Ao entrar em campo no Estádio Malvinas Argentinas, o goleiro alcança 114 jogos na Conmebol Libertadores e se torna, de forma isolada, o atleta com mais partidas disputadas na história da competição.

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O camisa 1 tricolor ultrapassa o ex-goleiro paraguaio Éver Almeida, ídolo do Olimpia, que sustentava o recorde desde 1990. Na rodada passada, contra o Bolívar, em La Paz, Fábio havia igualado a marca de 113 partidas.

A tendência é que o goleiro aumente ainda mais a distância no topo do ranking. Isso porque Franco Armani, atual terceiro colocado com 112 jogos, não disputa a atual edição da Libertadores pelo River Plate. Além disso, Fábio tem contrato com o Fluminense até 2027 e pode ampliar a marca nas próximas temporadas.

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— Essa marca é um presente que Deus me concede. E conquistar essa marca vestindo a camisa do Fluminense é mais um presente, pois foi uma porta que Deus me concedeu para continuar a minha história. A gente conseguiu escrever uma história maravilhosa com a conquista da Libertadores e também da Recopa. Mas nós queremos mais e vamos para esse jogo decisivo com esse pensamento, com muita fé, coragem e dedicação em honrar essa camisa — afirmou o goleiro.

A marca histórica acontece justamente em uma partida de enorme peso para o Fluminense. Lanterna do Grupo C, com apenas um ponto, o Tricolor entra pressionado para enfrentar o líder Independiente Rivadavia e precisa da vitória para seguir vivo na competição.

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— Vamos pra esse jogo decisivo com esse pensamento: com muita fé, coragem e dedicação, e em honrar essa camisa em busca do nosso objetivo, que é conquistar a vitória. E aí sim, junto do nosso torcedor, fazer valer o Maracanã, onde a gente tem histórias maravilhosas de conquistas e que a torcida foi crucial para que a gente pudesse alcançar o objetivo. Então, o primeiro passo é essa decisão aqui, para levar os três pontos. E decisão tem que vivenciar ao máximo, sentir na pele toda a energia que, com certeza, o nosso torcedor vai estar transmitindo aí para que a gente possa entrar com gana de querer vencer, e fazer por onde vencer esse jogo — completou.

Aos 45 anos, o goleiro segue acumulando recordes de longevidade no futebol. Além de líder em jogos na Libertadores, também é o jogador com mais partidas na história do futebol mundial, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

Confira os jogadores com mais partidas na história da Libertadores:

114 jogos — Fábio

113 jogos — Éver Almeida

112 jogos — Franco Armani

110 jogos — Enzo Pérez

107 jogos — Sergio Aquino

Fábio em ação em Fluminense x Flamengo (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

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