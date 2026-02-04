Brasileirão terá 25% dos jogos em gramados sintéticos; saiba quais

Conteúdo Especial

O Brasileirão 2026 inicia a segunda rodada nesta quarta-feira (4) e, apesar de polêmicas e discussões envolvendo clubes e jogadores, terá aumento no número de estádios com gramados sintéticos em relação a 2025. Cinco dos 20 times da Série A mandarão jogos com grama artificial.

Isso significa que 95 das 380 partidas da elite do Campeonato Brasileiro serão disputadas em estádios com o gramado artificial, ou seja, 25% de toda a competição. No ano passado, três clubes da primeira divisão utilizaram o "tapetinho" em suas casas: Atlético-MG, Botafogo e Palmeiras, e todos seguem na disputa. Na atual edição, Athletico-PR e Chapecoense se juntam aos remanescentes.

Pioneira em grama sintética no Brasil, a partir de 2016, a Arena da Baixada retorna à Série A após o Furacão disputar a segunda divisão em 2025. A Arená Condá, por outro lado, estreou o gramado artificial no ano passado, e será a primeira vez da Chape com a novidade na elite.

Gramados sintéticos do Brasileirão

Arena da Baixada - Athletico-PR

Arena da Baixada, casa do Athletico-PR, usa gramado sintético (Foto: Divulgação/Athletico)

O Athletico saiu na frente no futebol brasileiro ao adotar o gramado sintético na Arena da Baixada, inaugurado em fevereiro de 2016. A mudança ocorreu após recorrentes dificuldades com o piso natural e teve como objetivo reduzir os custos de manutenção. Atualmente operado com tecnologia FieldTurf, o campo conta com certificação Fifa Quality Pro e permite maior utilização do estádio para jogos e eventos. Uma nova modernização do gramado está prevista para junho deste ano.

Arena MRV - Atlético-MG

Arena MRV antes do início do classico entre Cruzeiro e Atlético (Foto: Rodrigo Leonel)

O Atlético-MG demorou menos de dois anos para mudar o gramado do novo estádio. O Galo iniciou a troca em dezembro de 2024 e deve estrear a grama sintética nas primeiras rodadas do Brasileirão. O fornecedor é a empresa Total Grass, que executa obras de campos profissionais em parceria com a FieldTurf. O custo para a instalação foi de quase R$ 13 milhões.

Nilton Santos - Botafogo

Estádio Nilton Santos é a casa do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

O Botafogo decidiu mudar o campo no final de 2022 e estreou a grama sintética em abril de 2023. A empresa contratada para realizar o processo foi a FieldTurf, que traz um sistema aplicado em Portugal e Holanda. O campo tem a composição de dois tipos de fio (mista) para que os compostos se acomodem de forma mais homogênea no gramado. O custo para a instalação foi de R$ 12 milhões.

Arena Condá - Chapecoense

Gramado sintético da Arená Condá, casa da Chapecoense (Foto: Julliana Paulino / ACF)

A Arena Condá, estádio da Chapecoense, passou a contar com gramado sintético a partir de abril de 2025. O piso, com 60 milímetros de altura, foi instalado pela empresa Soccer Grass e recebeu a certificação FIFA Quality Pro. O investimento foi de R$ 5 milhões e incluiu a aplicação da tecnologia shock pad, voltada à absorção de impacto. A mudança teve como objetivo permitir maior carga de jogos, treinos e eventos, além de solucionar problemas recorrentes de umidade registrados no antigo gramado natural.

Allianz Parque - Palmeiras

Palmeiras x Fluminense no Allianz Parque (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

O Palmeiras passou da grama natural para a grama sintética em 2020. De acordo com a Soccer Grass, que cuida do campo, o gramado sintético do Allianz Parque é o mais próximo de um campo natural em todos os estádios da América Latina por utilizar fios de grama na base do sistema de tecelagem dos tufos. O custo para a instalação foi de R$ 10 milhões.

Gramados híbridos

Ainda existe um outro tipo de grama que não é 100% natural. A Neo Química Arena, casa do Corinthians, e o Maracanã, principal palco do futebol do Rio de Janeiro, contam com gramados híbridos. Neste tipo de campo, há uma mistura entre grama sintética e natural. Ambos utilizam 10% de relva artificial na composição do piso.

Diretor técnico da Greenleaf Gramados, empresa que cuida dos gramados de alguns dos principais estádios do Brasil, Lucas Pedrosa explica a diferença entre os dois gramados. Em entrevista ao Lance!, ele cita os tipos de grama utilizadas em cada arena e os desafios que cada uma enfrenta ao longo de uma temporada.

— A diferença do Maracanã para o Itaquerão é que o Itaquerão tem como base a grama ryegrass, que é uma grama 100% de inverno. Ela não ramifica para o lado, apenas perfilha, tem uma folha mais fina e emborrachada, além de uma coloração muito bonita. No entanto, ela exige um sistema de resfriamento embaixo uma serpentina, para manter a temperatura amena e permitir o desenvolvimento da grama, o que acaba gerando um custo maior — destaca Lucas.

— Já no Maracanã, é usada a Bermuda Celebration, a mesma adotada na grande maioria dos estádios. Fizemos a costura em 2022. Até aquele ano, com um volume de 70 a 80 jogos por temporada, havia danos bem significativos, principalmente nessa época do ano. Se tivéssemos, por exemplo, quatro jogos em seis dias, o gramado sentia muito. Com o sistema híbrido, realmente melhorou bastante, proporcionando muito mais estabilidade e resistência à grama — completou.

Néo Química Arena para Corinthians x Ponte Preta (Foto: Guilherme Lesnok / Lance!)

Fifa aprova a grama sintética

A Fifa autoriza três tipos de grama para o futebol: natural, relva natural com reforço híbrido e relva sintética/artificial. A entidade máxima cobra desempenho de jogo, segurança, durabilidade e garantia de qualidade com o certificado "Fifa Quality Pro", testado anualmente.

A Fifa tem três níveis de certificação: Fifa Quality Pro (futebol profissional com de até 20 horas por semana), Qualidade Fifa (futebol municipal, recreativo e comunitário de 40 a 60 horas por semana) e Fifa Básica (padrão com critérios "simples" de desempenho e segurança).

Grama sintética agrava lesões?

Será que o gramado sintético é um vilão quando o assunto é ocasionar ou aprofundar lesões em jogadores? Para descobrir. o Lance! consultou um especialista, que ressaltou que não comprovação científica.

O entendimento geral é de que não há diferença na incidência de lesões entre os dois tipos de piso. No entanto, uma boa manutenção do gramado sintético é necessária para garantir a segurança dos jogadores. Além disso, a ambientação dos jogadores ao piso sintético também é um aspecto importante na prevenção de lesões.

— O gramado sintético é um piso mais duro e, além disso, ele escorrega menos. A grama normal, verdinha, viva, molhada, facilita que o jogador escorregue, ou seja, a chuteira não trava. Com isso, o entendimento, fala para a gente que é um piso mais duro, escorrega menos, onde a chuteira pode cravar no chão e proporcionar lesões. Mas tudo isso tem a ver com a ambientação do atleta com o piso. O atleta ambientado se protege melhor, tem mais noção do corpo no espaço, de equilíbrio, pode haver alguma diferença. Mas não existe um trabalho científico que comprove essa questão — destacou Tiago Lazzaretti Fernandes, do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da USP (Universidade de São Paulo) e ex- médico da Portuguesa entre 2008 e 2009.

Uma das pesquisas mais relevantes foi publicada na revista The Lancet em 2023. Nessa meta-análise, pesquisadores examinaram 1.447 estudos e selecionaram 22 que atendiam aos critérios de inclusão. A conclusão do estudo indicou que a incidência geral de lesões no futebol é menor na grama sintética do que na natural. Conforme os dados, o risco de lesão não pode ser usado como argumento contra o gramado artificial (The Lancet, 2023).

Outro estudo significativo, realizado na Major League Soccer (MLS) entre 2013 e 2016, comparou a incidência de lesões em grama natural e sintética. A análise revelou que a taxa média de lesões por jogo foi semelhante entre as duas superfícies, com uma leve variação (1,54 lesões por jogo em gramado sintético e 1,49 em grama natural). No entanto, foi identificada uma maior incidência de lesões no tornozelo e no tendão de Aquiles no sintético, enquanto outras categorias de lesões não apresentaram diferenças significativas (MLS Injury Surveillance, 2013-2016).

No futebol universitário, um estudo baseado nos dados do Sistema de Vigilância de Lesões da NCAA (2004-2014) analisou a ocorrência de lesões do ligamento cruzado anterior (LCA) em diferentes superfícies. Os resultados indicaram que jogadores que treinavam em grama natural apresentavam um risco 26% maior de lesão do LCA em comparação com aqueles que treinavam em gramado sintético. Já em partidas oficiais, a diferença entre as superfícies não foi estatisticamente significativa (NCAA Injury Surveillance, 2004-2014).

O estudo de Jan Ekstrand para a Aspetar (que segundo especialistas é um dos maiores centros de medicina esportiva do mundo), sobre lesões na coxa também trouxe contribuições importantes para a compreensão das diferenças entre os gramados. Ekstrand analisou a incidência e os padrões de lesões musculares em jogadores de elite, concluindo que a superfície de jogo pode influenciar o tipo de lesão, embora os riscos gerais permaneçam semelhantes. No entanto, podem existir diferenças nos padrões de lesões em cada uma dessas superfícies. Há indícios de um menor risco de distensões musculares ao jogar na nova geração de gramados artificiais, embora também haja sugestões de um maior risco de entorses no tornozelo em gramados artificiais.

Por fim, um estudo sobre o futebol americano e futebol masculino e feminino no esporte colegial americano apontou que as lesões do LCA foram mais comuns em gramado sintético do que em grama natural, tanto no futebol americano quanto no futebol feminino. No entanto, no futebol masculino, essa associação não foi estatisticamente significativa. Entre as lesões nos membros inferiores, o LCA teve maior probabilidade de ocorrer em gramado sintético no futebol masculino e feminino, mas no futebol americano, a diferença não foi significativa (High School Reporting Information Online, 2007-2019).

Diante desses estudos, percebe-se que a relação entre gramado sintético e incidência de lesões não é tão direta quanto muitos acreditam. Enquanto alguns padrões de lesões podem variar entre as superfícies, a diferença geral na taxa de lesões não é significativa. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ciente dessa controvérsia, produziu um estudo para avaliar a incidência de lesões no Campeonato Brasileiro de 2024, cujo resultado pode influenciar mudanças futuras nas regras do torneio.