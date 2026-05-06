Vasco vira no segundo tempo e conquista vitória fora de casa na Sul-Americana; dê suas notas

O Vasco venceu o Audax Italiano de virada por 2 a 1, no Chile, e se isolou na liderança do Grupo G da Copa Sul-Americana. A equipe chilena abriu o placar logo nos primeiros minutos, em gol contra de Saldivia, após um erro de comunicação com o goleiro Fuzato. Na etapa final, o Vasco reagiu, cresceu na partida e construiu a virada com gols de Spinelli, de pênalti, e Matheus França, garantindo um resultado importante fora de casa.

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Como foi Audax Italiano x Vasco?

Logo aos três minutos, aconteceu o lance mais importante da primeira etapa: gol contra de Saldivia, em uma jogada marcada pela falha de Fuzato. O zagueiro uruguaio recuou a bola para o goleiro, que novamente não conseguiu dominá-la e acabou vendo a bola passar para o fundo das redes. Após o gol, a equipe Cruz-Maltina sentiu o impacto do erro e fez um primeiro tempo muito abaixo do esperado. A etapa inicial teve poucas chances claras, mas as melhores oportunidades foram da equipe chilena.

Jogadores do Audax comemoram gol marcado contra o Vasco pela Sul-Americana (Foto: Divulgação/Audax)

Vasco vira na segunda etapa

O Vasco voltou mais ligado para o segundo tempo, criando mais oportunidades e levando maior perigo ao gol adversário. Aos 13 minutos, veio o lance que mudou o cenário da partida. Paulo Henrique iniciou uma grande jogada ainda no campo defensivo, avançou em velocidade e tocou para Marino, que cruzou na medida para Spinelli. O atacante vascaíno foi derrubado cara a cara com o goleiro. Inicialmente, o árbitro Jhon Ospina aplicou apenas o cartão amarelo, mas foi chamado pelo VAR para revisar o lance e, após a análise, mudou a decisão para cartão vermelho. Na cobrança do pênalti, Spinelli bateu firme, a bola ainda tocou próximo ao travessão antes de entrar, empatando a partida. O gol abalou a equipe chilena, enquanto o Vasco cresceu no jogo e passou a aproveitar a vantagem numérica. Aos 25 minutos, Matheus França avançou pelo meio, tabelou com Nuno Moreira e finalizou com categoria para virar o confronto.

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A grande jogada do lateral Paulo Henrique foi decisiva para a mudança de rumo da partida. Após arrancar desde o campo defensivo, o camisa cruz-maltino criou a jogada que terminou no pênalti sofrido por Spinelli e na expulsão do zagueiro Ortiz. A inferioridade numérica da equipe chilena, somada ao gol de empate, transformou completamente o cenário do confronto.

Deu aula 🏅

Matheus França entrou muito bem no segundo tempo e mudou o ritmo ofensivo do Vasco. Antes mesmo de marcar, o jogador já havia levado perigo em uma finalização defendida por Ahumada. Pouco depois, apareceu novamente, mas dessa vez obteve sucesso: tabelou com Nuno Moreira e concluiu com categoria para marcar o segundo gol vascaíno.

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Não vou ver isso sozinho 😱

Ficou abaixo 📉

Por conta da falha no primeiro gol, Fuzato e Saldivia poderiam ter terminado a noite como os grandes vilões da partida caso o Vasco não tivesse conseguido a reação e saído derrotado.

Notas do Vasco; avalie os jogadores!

✅ FICHA TÉCNICA

AUDAX ITALIANO X VASCO

SUL-AMERICANA - 4ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Bicentenario de La Florida

🟨 Árbitro: Jhon Ospina (COL)

🚩 Assistentes: David Fuentes (COL) e Jhon Galego (COL)

🖥️ VAR: Ricardo Garcia (COL)

⚽ Gols: Saldivia - Contra (VAS), Spinelli (VAS) e Matheus França (VAS)

🟨 Cartões amarelo: Collao (AUD), Ahumada (AUD), Saldivia (VAS), Barros (VAS), Piton (VAS) e Matheus França

🟥 Cartões vermelhos: Ortiz (AUD)

Escalação do Audax Italiano

Tomás Ahumada; Marcelo Ortiz, Ferrario e Esteban Matus; Zenteno (Rojas), Daniel Piña, Sandoval (Cabral), Marco Collao (Diego Coelho); Guajardo (Loyola), Michael Vadulli (Fuenzalida) e Giovanni Chiaverano.

Escalação do Vasco

Daniel Fuzato; Paulo Henrique, Saldivia, Lucas Freitas, Lucas Piton (Avellar); Barros, JP (Ramon Rique) e Tchê Tchê (Matheus França); Nuno Moreira (Zuccarello), Marino (Wallace Falcão) e Spinelli.