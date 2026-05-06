Força máxima! Confira escalação do Cruzeiro contra a Universidad Católica

O Cruzeiro entra em campo com força máxima na noite desta quarta-feira (6) contra a Universidad Católica. A equipe comandada por Artur Jorge joga às 23h (de Brasília) pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, podendo assumir a liderança do Grupo D.

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Para o duelo, a Raposa tem três jogadores pendurados. Estão com dois cartões amarelos os meio-campistas Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira. Caso qualquer um dos três seja advertido, ficará de fora da partida contra o Boca Juniors.

No duelo desta quarta-feira, o técnico Artur Jorge terá força máxima, sem nenhum novo desfalque. A principal baixa segue sendo Cássio, que segue protocolo de recuperação na Toca da Raposa II. Em seu lugar, Otávio segue sendo o titular.

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Sendo assim, a escalação do Cruzeiro vem com: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge.

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Universidad Católica x Cruzeiro

Universidad Católica e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 23h (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 4ª rodada da Libertadores.

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Os donos da casa chegam com moral para enfrentar a Raposa depois de vencerem no Mineirão por 2 a 1. Desde aquela partida, os Cruzados perderam seus dois jogos no Campeonato Chileno, mas venceram o Barcelona-EQU fora de casa.

Cruzeiro x Universidad Católica, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Enquanto isso, o Cruzeiro se recuperou da derrota para os chilenos ao bater o Boca Juniors por 1 a 0. Entretanto, logo depois de vencer os argentinos, o Cabuloso perdeu o clássico para o Atlético-MG no fim de semana por 3 a 1.

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