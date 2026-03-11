Palmeiras recebe aval da Fifa após troca de gramado sintético do Allianz Parque

O Allianz Parque recebeu o certificado da Fifa para receber as partidas do clube, após vistoria do novo gramado sintético, realizada na semana passada. Com isso, o jogo entre Palmeiras e Mirassol, marcado para o próximo domingo (15), pelo Brasileirão, às 18h30 (de Brasília), será no local.

A troca do piso do Allianz Parque foi um investimento conjunto feito por Palmeiras e WTorre, que custou R$ 11 milhões, e teve início em dezembro do ano passado. O resultado da avaliação, realizada em cerca de sete horas de trabalho, será divulgado nos próximos dias, mas a tendência é que não haja nenhuma intercorrência.

A arena alviverde conta com a sétima geração de grama sintética, a mais moderna tecnologia de pisos artificiais para a prática esportiva de alto desempenho, em cumprimento ao manual da entidade máxima do futebol.

- Foi muito boa a nossa volta ao Allianz Parque. Já estávamos esperando há alguns meses voltar a jogar aqui. É muito especial sempre para nós jogar na nossa casa. E o gramado está espetacular, está muito bom. A cor também foi acertada, parece muito com o gramado natural. Será positivo para nossos jogos - afirmou Flaco López, após o primeiro treino do Verdão no Allianz Parque, nesta terça-feira (10).

Processo de troca de gramado do Allianz Parque

O novo gramado sintético do Allianz Parque, fornecido pela Soccer Grass, foi instalado por meio de processos minuciosos e sofisticados. Inicialmente, foram efetuadas a remoção da cortiça e da areia, a retirada da grama e a abertura dos ramais de drenagem.

Na sequência, houve a retirada de resíduos de preenchimento, a regularização da camada de pedrisco e compactação, a abertura dos rolos do choque pad, a instalação dos tapetes e o lançamento e distribuição da areia, além da demarcação do campo e demais instalações. Como se não bastasse a modernização do gramado, ocorreu uma atualização no sistema de drenagem.

