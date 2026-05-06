Zubeldía surpreende em escalação do Fluminense com Acosta titular

O Fluminense está escalado para enfrentar o Independiente Rivadavia nesta quarta-feira (6), na Argentina, pela Libertadores. O técnico Luis Zubeldía surpreendeu e colocou o recém-recuperado Lucho Acosta no time titular.

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Escalação

Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Arana; Nonato, Hércules e Acosta; Savarino, Canobbio e Castillo.

O meia argentino se machucou no dia 12 de abril, no clássico contra o Flamengo, quando sofreu uma lesão de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e deixou o campo ainda no início do primeiro tempo. Na ocasião, a previsão de recuperação era de até um mês, sem necessidade de cirurgia.

Após semanas em tratamento, Acosta evoluiu dentro do cronograma. Na última semana, iniciou a transição física e, agora, já está reintegrado ao elenco. A expectativa era de que o meia entrasse apenas no decorrer da partida.

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Como chegam Independiente Rivadavia e Fluminense para o confronto?

O Independiente Rivadavia é a grande sensação do futebol argentino em 2026. Líder isolado do Grupo C com 100% de aproveitamento, o "Azul del Parque" estreou na competição com tudo, inclusive vencendo o Tricolor em pleno Maracanã. Invicto desde aquele confronto, o time de Alfredo Berti vem de duas goleadas em casa e precisa de apenas uma vitória para carimbar a vaga nas oitavas de final.

Por sua vez, o Fluminense vive seu momento mais crítico sob o comando de Luis Zubeldía. Na lanterna do grupo e pressionado por resultados negativos, o Time de Guerreiros "joga a vida" em solo argentino. Uma derrota pode selar o destino do treinador e deixar a classificação dependente de uma combinação improvável de resultados.

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Para o duelo decisivo, Zubeldía tem o retorno importante de Lucho Acosta, recuperado de lesão no joelho. Por outro lado, o meio-campo terá mudanças obrigatórias: Martinelli está lesionado e Bernal cumpre suspensão, abrindo vaga para Alisson entre os titulares.

Time do Fluminense perfilado antes de enfrentar o Rivadavia (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

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