Com reforços, Corinthians está escalado para enfrentar o Santa Fe

O Corinthians está escalado para a partida desta quarta-feira (6), contra o Santa Fe, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio El Campín, pela quarta rodada da Libertadores. O time de Fernando Diniz conta com "reforços" que ficaram fora contra o Mirassol.

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Para o confronto, o Timão segue com lista de desfalques. O volante Allan não viajou e não estará em campo. Por conta da altitude de 2.600 metros acima do nível do mar e de uma condição genética chamada traço falcêmico, o departamento médico do clube decidiu não levar o atleta.

➡️ O que é o traço falcêmico, condição genética que tirou Allan de Corinthians x Santa Fe?

Além de Allan, o zagueiro João Pedro (dores na região do púbis) e Charles (lesão no calcanhar direito) seguem em tratamento no departamento médico do Corinthians. O meia-atacante Kayke, com lesão no menisco lateral do joelho direito, e o lateral Hugo, com lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

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O atacante Memphis Depay ainda está em fase de transição física e não viajou para a partida. O mesmo ocorre com Vitinho, que foi baixa de última hora após sentir dores no quadril direito e também está fora da lista de relacionados para o confronto.

Na escalação, o Timão terá os retornos de Gustavo Henrique e Matheuzinho, além do volante André, que ficaram fora contra o Mirassol por suspensão.

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Assim, a provável escalação é: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Garro; Lingard e Yuri Alberto.

Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians pode garantir vaga na próxima fase da Libertadores

Em caso de vitória, o Timão alcançaria 12 pontos e abriria uma vantagem inalcançável para os concorrentes diretos do grupo. Com apenas mais seis pontos em disputa, Santa Fe e Peñarol, que hoje somam um ponto cada, não teriam mais chances de chegar à pontuação da equipe alvinegra.

Se o confronto terminar empatado, o Corinthians chegaria a 10 pontos e ainda assim poderia confirmar a vaga antecipada. Para isso, precisaria torcer por um tropeço do Peñarol diante do Platense.

Por outro lado, uma derrota adia a definição. O Santa Fe subiria para quatro pontos, enquanto o Corinthians permaneceria com nove. A diferença cairia para cinco pontos, mantendo a disputa aberta nas duas rodadas finais.

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