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Dê suas notas: avalie as atuações de Flamengo x Cruzeiro

Rubro-Negro leva a melhor no jogo decisivo das oitavas de final da Libertadores

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 23:34
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Keny Arroyo e Léo Pereira disputam bola durante duelo entre Cruzeiro e Flamengo no Maracanã
Keny Arroyo e Léo Pereira disputam bola durante duelo entre Cruzeiro e Flamengo no Maracanã (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

No duelo entre flamenguistas e cruzeirenses, quem avançou na Libertadores foi o Flamengo! No Maracanã, o Rubro-Negro venceu o Cruzeiro por 2 a 1 nesta quarta-feira (19), pelo jogo de volta das oitavas de final. Arrascaeta abriu o placar com um golaço, Romero empatou para a Raposa, mas Samuel Lino marcou o gol da vitória e da classificação às quartas. Na sua opinião, algum deles foi o grande destaque do jogo ou outro jogador brilhou mais? Avalie o desempenho dos jogadores:

➡️ Com gols de Arrascaeta e Lino, Flamengo vence Cruzeiro e avança na Libertadores

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Flamengo x Cruzeiro: como foi o jogo?

Primeiro tempo: pressão total do Flamengo e golaço de Arrascaeta

O que se viu no primeiro tempo no Maracanã foi um domínio absoluto do Flamengo. Desde os primeiros minutos, o time de Jardim, principalmente pelo lado esquerdo, buscou levar perigo ao Cruzeiro. Foi por lá, inclusive, que saiu o gol de Arrascaeta, aos 34 minutos. Em uma tabelinha com Pedro, o camisa 10 acertou um chutaço, sem chances para o goleiro Otávio.

Segundo tempo: Cruzeiro busca reação, mas Lino sacramenta classificação do Flamengo

Quem voltou do vestiário levando perigo foi o Cruzeiro, que, aos dois minutos, fez a bola passar em cima da linha. Os jogadores reclamaram da não marcação do gol. Esse, entretanto, sairia no lance seguinte. Gerson tocou para Romero, que chutou cruzado.

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O Flamengo buscou a reação e voltou a ficar na frente no placar aos 16', quando Samuel Lino, com muita categoria ao tirar um defensor da jogada, empurrou a bola para o fundo da rede, após passe de Pedro. Até o término da partida, o Cruzeiro buscou o gol do empate, mas não encontrou criatividade e efetividade para chegar ao gol de Rossi. O time carioca, aliás, foi quem ameaçou mais na reta final.

Jogadores do Flamengo comemoram gol no jogo contra o Cruzeiro pela Libertadores
Jogadores do Flamengo comemoram gol no jogo contra o Cruzeiro pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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