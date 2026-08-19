Dê suas notas: avalie as atuações de Flamengo x Cruzeiro
Rubro-Negro leva a melhor no jogo decisivo das oitavas de final da Libertadores
No duelo entre flamenguistas e cruzeirenses, quem avançou na Libertadores foi o Flamengo! No Maracanã, o Rubro-Negro venceu o Cruzeiro por 2 a 1 nesta quarta-feira (19), pelo jogo de volta das oitavas de final. Arrascaeta abriu o placar com um golaço, Romero empatou para a Raposa, mas Samuel Lino marcou o gol da vitória e da classificação às quartas. Na sua opinião, algum deles foi o grande destaque do jogo ou outro jogador brilhou mais? Avalie o desempenho dos jogadores:
➡️ Com gols de Arrascaeta e Lino, Flamengo vence Cruzeiro e avança na Libertadores
📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
📲 Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Flamengo x Cruzeiro: como foi o jogo?
Primeiro tempo: pressão total do Flamengo e golaço de Arrascaeta
O que se viu no primeiro tempo no Maracanã foi um domínio absoluto do Flamengo. Desde os primeiros minutos, o time de Jardim, principalmente pelo lado esquerdo, buscou levar perigo ao Cruzeiro. Foi por lá, inclusive, que saiu o gol de Arrascaeta, aos 34 minutos. Em uma tabelinha com Pedro, o camisa 10 acertou um chutaço, sem chances para o goleiro Otávio.
Segundo tempo: Cruzeiro busca reação, mas Lino sacramenta classificação do Flamengo
Quem voltou do vestiário levando perigo foi o Cruzeiro, que, aos dois minutos, fez a bola passar em cima da linha. Os jogadores reclamaram da não marcação do gol. Esse, entretanto, sairia no lance seguinte. Gerson tocou para Romero, que chutou cruzado.
O Flamengo buscou a reação e voltou a ficar na frente no placar aos 16', quando Samuel Lino, com muita categoria ao tirar um defensor da jogada, empurrou a bola para o fundo da rede, após passe de Pedro. Até o término da partida, o Cruzeiro buscou o gol do empate, mas não encontrou criatividade e efetividade para chegar ao gol de Rossi. O time carioca, aliás, foi quem ameaçou mais na reta final.
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Flamengo
Flamengo embolsa quantia milionária com classificação da LibertadoresHá 10 minutos
Futebol Nacional
Com gols de Arrascaeta e Lino, Flamengo vence Cruzeiro e avança na LibertadoresHá 27 minutos
Fora de Campo
Polêmica em Flamengo x Cruzeiro divide opiniões: 'Abre margem'Há 39 minutos
Atlético Mineiro
Domínguez faz alerta após classificação do Atlético: 'Jogando assim vai ser difícil'Há 1 hora
Futebol Nacional
Veja gols em Flamengo x Cruzeiro: Arrascaeta, Romero e Samuel Lino marcamHá 1 hora
Fluminense
Fluminense conhece adversário das quartas da Libertadores; vejaHá 2 horas
Mais LANCE!