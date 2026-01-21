De olho no mercado, Flamengo e Vasco se enfrentam em momentos opostos

Conteúdo Especial

Flamengo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no primeiro clássico carioca da temporada 2026, válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Dentro de campo, o duelo marca a busca das equipes por afirmação no Estadual. Fora dele, porém, os rivais vivem cenários bem distintos no mercado de transferências e na situação da competição.

Flamengo sonha com Lucas Paquetá

Atual campeão brasileiro e da Libertadores, o Flamengo iniciou o ano com ajustes pontuais no elenco. O clube anunciou as contratações do lateral Andrew e do zagueiro Vitão, além de liberar jogadores pouco utilizados em 2025, como Matías Viña e Juninho. Apesar disso, o grande foco da diretoria rubro-negra nesta janela é a possível contratação de Lucas Paquetá.

O Flamengo já enviou uma proposta oficial ao West Ham, da Inglaterra, e aguarda resposta para avançar nas negociações e repatriar o meio-campista revelado no Ninho do Urubu. Os valores giram em torno de 40 milhões de euros, o que faria da operação a maior contratação da história do futebol brasileiro. Enquanto acompanha os primeiros jogos da temporada, o torcedor rubro-negro segue atento ao mercado, alimentando a expectativa pelo retorno do ídolo.

Lucas Paquetá comemora gol marcado pelo West Ham sobre o Wolverhampton, na Copa da Liga Inglesa (Foto: Paul Ellis/AFP)

Vasco vive clima de despedida

Do outro lado, o Vasco vive uma realidade oposta. O clube está próximo de concluir a venda do atacante Rayan para o Bournemouth, da Inglaterra. Por conta das negociações, o jogador de 19 anos não vem treinando com o elenco principal — realizando atividades na academia para preservação física — e não será relacionado para o clássico.

A estreia contra o Maricá, inclusive, deve ter sido a despedida de Rayan com a camisa cruzmaltina. Na ocasião, o jovem foi decisivo ao marcar dois gols na vitória por 4 a 2. A diretoria vascaína já foi informada do desejo do atleta em se transferir para o futebol inglês. Apesar de tentar convencer o jogador a permanecer ao menos até a janela do meio do ano, a tendência é que a negociação seja concluída nos próximos dias.

Vale destacar que Rayan não forçou sua saída. O atacante e seu staff mantêm boa relação com a diretoria, e as partes buscam um denominador comum que agrade a todos. Em 2025, o jovem foi um dos principais destaques do Vasco, despertando interesse de clubes do exterior.

Rayan comemora gol seu gol no jogo Vasco x Maricá (Foto: Alexandre Durãoo/ZIMEL PRESS/Gazeta Press)

Situações distintas também no Cariocão

Além do mercado, Flamengo e Vasco também vivem situações distintas no Campeonato Carioca. Para o clássico, o Rubro-Negro utilizará pela primeira vez em 2026 o seu elenco principal. Nas rodadas iniciais, o clube entrou em campo com um time formado majoritariamente por jovens da base e teve desempenho abaixo do esperado: dois empates e uma derrota. Com apenas um ponto somado, o Flamengo ocupa a última colocação do Grupo B e precisa reagir para seguir vivo na competição — lembrando que os quatro melhores de cada grupo avançam à próxima fase.

O Vasco, por sua vez, disputou apenas duas partidas até aqui. Com o time principal, venceu o Maricá por 4 a 2; com a equipe alternativa, empatou com o Nova Iguaçu. Para o clássico, o técnico Fernando Diniz deve escalar seus titulares, mesmo sem Rayan. Na tabela, a situação é mais confortável: o Cruzmaltino ocupa a segunda colocação do Grupo A.