imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Flamengo x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Carioca

Equipes fazem o primeiro clássico carioca da temporada 2026

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/01/2026
21:29
Onde assistir Flamengo X Vasco
imagem cameraFlamengo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (21), no Maracanã (Foto: Arte Lance!)
O Vasco e Flamengo fazem nesta quarta-feira (21) o primeiro clássico carioca da temporada 2026. A partida terá transmissão do Sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view), GeTV (Youtube) e TV Globo (TV aberta/somente para alguns estados).

➡️ Por conta de negociação com Bournemouth, Rayan não enfrenta o Flamengo

Ficha do jogo

Escudo do Flamengo - Onde Assistir
FLA
Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
3ª rodada
Campeonato Carioca
Data e Hora
quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
Local
Maracanã
Árbitro
Bruno Arleu de Araújo
Assistentes
Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Hugo Filemon Soares Pinto
Var
Rodrigo Carvalhaes de Miranda
Onde assistir
Clique para assistir no Premiere
Clique para assistir no SportTV

Como chegam Flamengo e Vasco para a partida?

Para a partida, o Flamengo utilizará pela primeira vez na temporada o seu elenco principal. Nos três primeiros jogos, o Rubro-Negro entrou em campo com jogadores da base e teve um desempenho abaixo do esperado: empatou uma partida e perdeu duas. Com apenas um ponto somado, o clube da Gávea ocupa a última colocação do Grupo B e precisa reagir para avançar à próxima fase — lembrando que as quatro melhores equipes de cada grupo garantem vaga na sequência da competição.

Elenco Flamengo
Elenco do Flamengo em treino na véspera do clássico contra o Vasco (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

➡️ 'O presidente não quer ter pessoas com deficiência no Flamengo', diz atleta
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Já o Vasco disputou apenas dois jogos até o momento: um com a equipe principal, na vitória por 4 a 2 sobre o Maricá, e outro com o time alternativo, no empate diante do Nova Iguaçu. Para o clássico, o técnico Fernando Diniz deve escalar seus titulares, mas terá o desfalque de Rayan, que está em negociação com o Bournemouth, da Inglaterra. A situação do Vasco na tabela é mais tranquila em relação à do rival: o Cruzmaltino ocupa a segunda colocação do Grupo A.

Fernando Diniz Vasco Nova Iguaçu
Fernando Diniz passa instruções para os jogadores na partida entre Vasco e Nova Iguaçu (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/GazetaPress)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Confira as informações do jogo entre Flamengo x Vasco

✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X VASCO
CAMPEONATO CARIOCA - 3ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã (RJ);
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view), GeTV (Youtube) e TV Globo (TV aberta);
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Hugo Filemon Soares Pinto
🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Provável escalação do Flamengo

Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, João Victor e Ayrton Lucas; Allan, Evertton Araújo e Guilherme Gomes; Cebolinha, Michael e Pedro (Técnico: Filipe Luís)

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e GB (Técnico: Fernando Diniz)

