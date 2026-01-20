O Vasco e Flamengo fazem nesta quarta-feira (21) o primeiro clássico carioca da temporada 2026. A partida terá transmissão do Sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view), GeTV (Youtube) e TV Globo (TV aberta/somente para alguns estados).

continua após a publicidade

➡️ Por conta de negociação com Bournemouth, Rayan não enfrenta o Flamengo

Ficha do jogo FLA VAS 3ª rodada Campeonato Carioca Data e Hora quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 Local Maracanã Árbitro Bruno Arleu de Araújo Assistentes Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Hugo Filemon Soares Pinto Var Rodrigo Carvalhaes de Miranda Onde assistir

Como chegam Flamengo e Vasco para a partida?

Para a partida, o Flamengo utilizará pela primeira vez na temporada o seu elenco principal. Nos três primeiros jogos, o Rubro-Negro entrou em campo com jogadores da base e teve um desempenho abaixo do esperado: empatou uma partida e perdeu duas. Com apenas um ponto somado, o clube da Gávea ocupa a última colocação do Grupo B e precisa reagir para avançar à próxima fase — lembrando que as quatro melhores equipes de cada grupo garantem vaga na sequência da competição.

Elenco do Flamengo em treino na véspera do clássico contra o Vasco (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

➡️ 'O presidente não quer ter pessoas com deficiência no Flamengo', diz atleta

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

continua após a publicidade

Já o Vasco disputou apenas dois jogos até o momento: um com a equipe principal, na vitória por 4 a 2 sobre o Maricá, e outro com o time alternativo, no empate diante do Nova Iguaçu. Para o clássico, o técnico Fernando Diniz deve escalar seus titulares, mas terá o desfalque de Rayan, que está em negociação com o Bournemouth, da Inglaterra. A situação do Vasco na tabela é mais tranquila em relação à do rival: o Cruzmaltino ocupa a segunda colocação do Grupo A.

Fernando Diniz passa instruções para os jogadores na partida entre Vasco e Nova Iguaçu (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/GazetaPress)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Confira as informações do jogo entre Flamengo x Vasco

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X VASCO

CAMPEONATO CARIOCA - 3ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã (RJ);

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view), GeTV (Youtube) e TV Globo (TV aberta);

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Hugo Filemon Soares Pinto

🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

continua após a publicidade

Provável escalação do Flamengo

Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, João Victor e Ayrton Lucas; Allan, Evertton Araújo e Guilherme Gomes; Cebolinha, Michael e Pedro (Técnico: Filipe Luís)

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e GB (Técnico: Fernando Diniz)