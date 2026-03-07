Jardim faz mudança importante na preparação do Flamengo às vésperas da final do Carioca

Na véspera da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, Leonardo Jardim promoveu uma mudança importante na forma de preparação do Flamengo para a decisão. Segundo a apuração do Lance!, após o treinamento marcado para este sábado (7), às 17h (de Brasília), no Ninho do Urubu, os jogadores relacionados para a final permanecerão no centro de treinamento, em regime de concentração antes da partida.

continua após a publicidade

Com o antigo treinador, Filipe Luís, o procedimento era diferente: os atletas se apresentavam apenas no dia do jogo.

Treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Foto:Adriano Fontes/Flamengo)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Estreia em Flamengo x Fluminense

Durante a sua coletiva de apresentação, Jardim destacou a importância do clássico contra o Fluminense.

— Uma chegada é difícil porque estamos a quatro dias de um clássico e sei a importância dos clássicos para a torcida. Também quero competir com um adversário que tem nos criado alguma dificuldade. Cheguei sem equipe técnica porque foi muito em cima do fim de semana. Minha equipe técnica não estava preparada. Curiosamente estava no Brasil, tinha vindo para um casamento. Foi fácil me deslocar de Belo Horizonte para o Rio. Agradeço ao estafe do Flamengo pelo apoio, aos jogadores também. Dois dias que não tive tempo para nada. Reuniões, observações, sem tempo para ver as coisas ao redor. Focado porque sabia que tinha quatro dias para organizar um jogo da importância de Flamengo e Fluminense na final do campeonato.

O treinador também comentou sobre o fato de fazer sua estreia em uma final de Campeonato Carioca.

— Acho que é um bom jogo de estreia. É uma partida emocionante, contra um grande rival. Com certeza queremos ser dominantes e vencer o jogo. Existe uma carga emocional muito grande. Lembro de ter vindo ao Brasil há mais de 20 anos e assistido a um Fla-Flu no antigo Maracanã, com aquele ambiente incrível… Reconheço a competitividade do torneio e o nosso objetivo só pode ser conquistar o título do Campeonato Carioca.

continua após a publicidade

Leonardo Jardim, está regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e já estará à beira do campo para comandar a equipe na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, no domingo (8), às 18h (de Brasília).

➡️ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.