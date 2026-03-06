Clube brasileiro busca contratação de Filipe Luís após saída do Flamengo

O Joinville tentou contato com Filipe Luís após saída do Flamengo para oferecer um cargo de manager no clube catarinense. Derian Campos, presidente interino do JEC, revelou nesta sexta-feira (6) em entrevista à rádio CBN Joinville, que buscou o telefone do técnico com amigos e enviou mensagens pelas redes sociais.

De acordo com o dirigente, Filipe Luís, ex-Flamengo, não respondeu às tentativas de contato do Joinville. Derian Campos justificou a iniciativa afirmando que não estabelece limites para as soluções que busca para o clube.

— Tentei sim contato com ele, busquei o telefone dele com amigos, mandei mensagem pelas redes sociais, mas não consegui falar com ele. O recado que eu quis passar foi que eu não tenho limite com relação à solução que eu preciso trazer pro Joinville. O Filipe Luís é de Jaraguá do Sul. Creio que ele tenha feito contato com alguns fundos, alguns times, ele entende já um pouco de SAF. Eu sou vendedor, não posso ter limite — declarou Derian Campos sobre a tentativa de trazer Filipe Luís, ex-Flamengo.

O Joinville está em processo de busca por um investidor para transformação em SAF. Uma proposta deve ser apresentada em breve à comissão do conselho do clube, segundo o presidente interino. Derian Campos vê Filipe Luís, ex-Flamengo como um possível manager do JEC. O dirigente considera que o técnico poderia assumir a responsabilidade de trazer jogadores e montar o elenco.

Filipe Luís na vitória do Flamengo sobre o Madureira pela semifinal do Carioca (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Gazeta Press)

Bastidores: em reunião com os jogadores, Boto aponta culpados por demissão de Filipe Luís no Flamengo

As últimas horas no Ninho do Urubu foram marcadas por um clima de despedida após a demissão do técnico Filipe Luís do Flamengo. Sem o treinador, José Boto, diretor de futebol do clube carioca, se reuniu com os jogadores do Flamengo e fez um discurso duro. Ao falar sobre os responsáveis pela saída de Filipe, o dirigente português dividiu a culpa entre os atletas e a diretoria.

A reportagem do Lance! apurou que a reunião entre os rubro-negros foi para aparar as arestas e esclarecer o momento que a equipe enfrenta. No encontro, o dirigente do Flamengo garantiu que Filipe Luís não é o único responsável pelo momento do Flamengo e fez cobranças aos jogadores.

O dirigente afirmou que alguns dos atletas do Rubro-Negro "abusaram da liberdade dada por Filipe". Além disso, também usou Arrascaeta como exemplo de lição para atletas que buscam melhorias em renovação de contrato.

- (Arrascaeta) Entregou em campo e mostrou que merecia, e quando quisemos renovar pediu mais do que tinha pedido, e nós tivemos que dar - disse Boto aos jogadores do Flamengo sobre saída de Filipe Luís.

- Agora virá um treinador novo e só há um caminho: trabalhar e ganhar - finalizou o dirigente do Flamengo. Os trechos foram publicados, inicialmente, pelo "Coluna do Fla" e confirmados pela reportagem do Lance!.

