Flamengo pode ter novidades entre os titulares na final do Carioca
Chegada de Leonardo Jardim abre porta para novas oportunidades
- Matéria
- Mais Notícias
Novo treinador do Flamengo, Leonardo Jardim fará sua estreia contra o Fluminense na final do Carioca. Com menos de uma semana de trabalho, o português já assumiu que as ideias de Filipe Luís seguirão vivas, mas que começará a dar sua identidade ao time.
Samuel comenta ‘crise’ no Flamengo antes de decisão do Carioca contra o Fluminense: ‘Isso não pode’
Fluminense
Flamengo: Jorginho projeta final com ‘fator surpresa’ contra o Fluminense
Flamengo
Jorginho avalia primeiras impressões sobre Jardim no Flamengo e enfatiza vestiário blindado
Flamengo
➡️ Jorginho avalia primeiras impressões sobre Jardim no Flamengo e enfatiza vestiário blindado
E essa mudança, ainda que tímida num primeiro momento, pode ser benéfica para alguns jogadores. Isso porque, com a diferença de estilos, alguns nomes podem ganhar força sob o novo comando.
— O treinador tem suas ideias, mas a principal virtude é rentabilizar seus ativos. Tive trabalhos com jogadores de transição, mas preciso aproveitar as características dos jogadores. Aqui tenho jogadores de posse, mas também jogadores agressivos. O jogo de futebol não é só uma característica. Não vamos alterar neste momento porque já temos algo formado. Minha mensagem eu passei para os jogadores. Conheço o Flamengo bem porque jogamos ano passado o mesmo campeonato. Sei das qualidades e virtudes que o time tem. Com certeza, o treinador não vai trocar o DNA da equipe. Vai tentar colocar seu cunho pessoal em algumas situações, mas com certeza vamos aproveitar muito do trabalho do Luís. Era um dos treinadores brasileiros que eu tinha uma boa relação, a gente trocava algumas ideias. Meu objetivo é dar continuidade e dar meu cunho pessoal, o que é normal. — declarou Jardim em sua coletiva de apresentação.
A forma de jogar do time de Jardim se opõe ao de Filipe Luís, que buscava ter mais a posse e propor o jogo, enquanto seu sucessor busca mais verticalidade e velocidade pelos lados. Diante disso, os pontas Cebolinha, Samuel Lino e Luiz Araújo podem ganhar mais oportunidade. Luiz, inclusive, já foi alvo do Cruzeiro em 2025, quando era comandado pelo português.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Além deles, a mudança acirra a disputa nas laterais. Atualmente, Varela e Alex Sandro são os donos da posição, mas Ayrton Lucas e Emerson Royal, que se destacam pela velocidade em campo, podem ser mais acionados nos jogos do Flamengo.
Ainda, vale destacar que o Rubro-Negro terá Bruno Henrique, Pulgar, Léo Pereira e Jorginho de volta no clássico decisivo pelo Carioca. Os jogadores foram poupados da partida contra o Madureira por conta do desgaste físico das partidas anteriores.
Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo (8), às 18h, no Maracanã. A taça será decidida em jogo único.
➡️ Aposte na final do Carioca entre Flamengo e Fluminense!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Veja a minutagem dos jogadores do Flamengo com Filipe Luís
Minutagem com Filipe Luís (2025) - Dados Sofascore
6150 - Rossi
5580 - Léo Pereira
4619 - Léo Ortiz
4524 - Arrascaeta
3615 - Bruno Henrique
3548 - Luiz Araújo
3423 - Guillermo Varela
3240 - Gonzalo Plata
3151 - Alex Sandro
3122 - Erick Pulgar
2616 - Danilo
2472 - Jorginho
2433 - Ayrton Lucas
2364 - Wesley
2184 - Gerson
1976 - Evertton Araújo
1950 - Samuel Lino
1946 - Nico de la Cruz
1944 - Pedro
1649 - Allan
1640 - Everton
1504 - Saúl
1344 - Emerson Royal
1329 - Michael
1305 - Jorge Carrascal
*Pelo menos 1000 minutos
Minutagem com Filipe Luís (2026) - Dados Sofascore
837 - Erick Pulgar
687 - Jorge Carrascal
675 - Emerson Royal
665 - Evertton Araújo
661 - Léo Pereira
660 - Rossi
656 - Léo Ortiz
635 - Pedro
631 - Alex Sandro
578 - Lucas Paquetá
572 - Gonzalo Plata
569 - Everton Cebolinha
540 - Vitão
533 - De Arrascaeta
464 - Samuel Lino
450 - Andrew
425 - Guillermo Varela
399 - Ayrton Lucas
362 - Danilo
332 - Bruno Henrique
257 - Luiz Araújo
235 - Nico de la Cruz
180 - Jorginho
*Pelo menos 100 minutos
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias