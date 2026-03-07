Os rumores que agitaram as redes sociais no início de fevereiro sobre uma possível investida de Ryan Reynolds no futebol brasileiro ganharam um novo e talvez último capítulo. O astro de Hollywood e coproprietário do Wrexham concedeu uma entrevista à ESPN Brasil, pouco antes da partida de sua equipe contra o Chelsea pela Copa da Inglaterra neste sábado (7), e esclareceu as especulações que o ligavam à compra do Santa Cruz.

Foco no País de Gales e fim dos rumores

A notícia, que havia ganhado força após uma publicação de um perfil britânico, já havia sido esfriada nos bastidores, uma vez que fontes ligadas ao próprio Santa Cruz confirmaram que não houve nenhum tipo de procura ou proposta oficial. Questionado diretamente sobre a possibilidade de expandir seus negócios esportivos para o Brasil, o ator foi enfático ao negar a intenção de adquirir o clube pernambucano, embora tenha deixado claro o seu encanto pelo país.

— Tenho interesse em passar o resto da minha vida no Brasil, mas não em comprar um clube. Não, já tenho muito com o que lidar aqui. E sou muito grato e sortudo por poder fazer isso. Acho que prefiro fazer uma coisa bem feita do que 50 coisas mal feitas. Então, sabe, posso visitar o Brasil sem toda a pressão que vem com ser dono de um clube — declarou Reynolds, encerrando as expectativas dos torcedores tricolores.

Ryan Reynolds é um dos donos do Wrexham, do País de Gales (Foto: Oli Scarff/AFP)

A ascensão meteórica do Wrexham

A cautela do ator em assumir novos compromissos no futebol é justificada pelo intenso trabalho que vem realizando no Reino Unido. Ryan Reynolds e o também ator Rob McElhenney compraram as ações do Wrexham em 2021, quando o modesto time galês amargava a quinta divisão do futebol inglês.

Desde então, a equipe viveu uma ascensão meteórica e um verdadeiro sucesso midiático e esportivo, impulsionado pela série documental que mostra os bastidores dessa reestruturação. Atualmente, na temporada 2025/26, o clube já disputa a segunda divisão (Championship) e ocupa a sexta colocação, brigando ativamente pelo sonhado acesso à Premier League.

O 'efeito Wrexham' ao redor do mundo

Durante a conversa, Reynolds também fez questão de traçar um paralelo entre a história de reconstrução de sua equipe e a realidade de diversos clubes tradicionais ao redor do mundo, o que ajuda a explicar o sucesso global do projeto. Ele relembrou sua passagem pelo Brasil em 2024 e se mostrou impressionado com o alcance que a história do Wrexham conquistou entre os fãs sul-americanos.

— Eu estive no Brasil em 2024, no verão de 2024. E fiquei chocado ao ver quantas pessoas conhecem o Wrexham e não apenas conhecem, mas acompanham o clube. E acho que é principalmente porque — e sempre foi assim — existe um Wrexham em todo lugar. Existem 'Wrexhams' no Brasil. Existem 'Wrexhams' por todos os Estados Unidos e no Canadá, de onde eu sou, e no mundo inteiro. Acho que as pessoas se identificam com isso dessa forma. É como se o futebol fosse um templo. É um centro comunitário para muitas pessoas. E, ao mesmo tempo em que reúne as pessoas de uma maneira tão bonita, também pode elevar toda uma comunidade — finalizou o astro.

Sam Smith, do Wrexham, comemora um dos gols do triunfo sobre o Charlton Athletic (Foto: Reprodução)

