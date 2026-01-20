Decisão do Vasco sobre Rayan divide opiniões: 'Uma pena'
Jovem negocia sua ida para o Bornemouth, da Inglaterra
O Vasco vai enfrentar o Flamengo, nesta quarta-feira (21), em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Em negociações com o Bornemouth, Rayan ficará de fora da partida, e a decisão do Cruz-Maltino dividiu opiniões nas redes sociais.
Em meio às tratativas para a venda do jogador, o atleta não será utilizado na partida. Rayan, inclusive, não participou dos treinamentos em campo com o elenco do Vasco nesta semana, realizando apenas atividades internas na academia, como forma de preservação física.
Nas redes sociais, a decisão do Vasco de deixar Rayan fora da partida dividiu opiniões entre os torcedores. O duelo contra o Flamengo envolve naturalmente uma rivalidade de décadas. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre a decisão do Vasco
Provável escalação para o clássico
Apesar das negociações, o atacante esteve em campo na estreia do Vasco no Campeonato Carioca, diante do Maricá, mesmo com parte dos intermediários da negociação defendendo que ele fosse poupado já naquela partida. A vontade do próprio jogador pesou na decisão, e Rayan correspondeu dentro de campo ao marcar dois gols na vitória por 4 a 2, sendo um dos destaques da equipe.
Com a ausência confirmada para o clássico, GB deve assumir a função de centroavante no time comandado por Fernando Diniz, ganhando uma oportunidade entre os titulares em um jogo de grande visibilidade para o Vasco.
A provável escalação do Vasco para o confronto é:
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e GB.
