Por conta de negociação com Bournemouth, Rayan não enfrenta o Flamengo

O Vasco terá um desfalque importante no primeiro clássico da temporada 2026. O atacante Rayan não enfrentará o Flamengo, nesta quarta-feira (21), no Maracanã, em razão das negociações em andamento com o Bournemouth, da Inglaterra. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE.

continua após a publicidade

Em meio às tratativas para a venda do jogador, o atleta não será utilizado na partida. Rayan, inclusive, não participou dos treinamentos em campo nesta semana, realizando apenas atividades internas na academia, como forma de preservação física.

➡️ O Vasco no mercado da bola: chegadas, saídas e negociações em andamento

Apesar disso, o atacante esteve em campo na estreia do Vasco no Campeonato Carioca, diante do Maricá, mesmo com parte dos intermediários da negociação defendendo que ele fosse poupado já naquela partida. A vontade do próprio jogador pesou na decisão, e Rayan correspondeu dentro de campo ao marcar dois gols na vitória por 4 a 2, sendo um dos destaques da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Com a ausência confirmada para o clássico, GB deve assumir a função de centroavante no time comandado por Fernando Diniz, ganhando uma oportunidade entre os titulares em um jogo de grande visibilidade.

A provável escalação do Vasco para o confronto é:

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e GB.

continua após a publicidade

Rayan durante Vasco x Maricá (Foto: Matheus Lima/CRVG)

➡️ Vasco ou Flamengo? Aposte no Clássico dos Milhões!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Vasco e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, em partida válida pelo Campeonato Carioca. O clássico marca o primeiro grande teste do Cruzmaltino na temporada e acontece em meio a expectativas dentro e fora de campo, especialmente em relação ao futuro de Rayan.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.